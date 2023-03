"J'ai vu leurs visages se figer" : Nathanaël de Rincquesen sauvé en urgence par sa compagne, sa vie chamboulée à jamais

Nathanaël de Rincquesen est désormais le joker du journal télévisé de 13 heures sur France 2. Avant cela, le journaliste français qui célèbre en ce jeudi 9 mars 2023 son 51e anniversaire, a accédé à la notoriété en présentant pendant plusieurs années la célèbre émission Télématin, toujours sur cette même chaîne. Cependant, tout aurait pu basculé pour lui il y a quelques années. Victime d'un terrible problème de santé, il a évité le pire de peu.

En effet, il a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) le 1er mai 2019. Quelques mois plus tard, il se confiait à ce propos à nos confrères du journal Le Parisien. Ce jour-là, l'animateur s'était levé à 3 heures du matin pour aller travailler. Une fois sa journée terminée, il est parti faire une sieste, puis est allé faire un golf et boire un verre en terrasse avec sa compagne Caroline et des amis. C'est à ce moment-là que l'AVC est survenu. "Il était 19h. On discutait, on riait, puis j'ai vu leurs visages se figer brusquement. Ma compagne, Caroline, me touche et m'arrache un biscuit apéritif de la bouche. Elle avait compris que je faisais un AVC et a aussitôt appelé les secours", expliquait-il.

J'aurais pu être chez moi, allongé dans le canapé, et ne me rendre compte de rien

Il avait alors "toute la partie gauche du visage qui s'affaissait". Une fois pris en charge par les secours, il était dans l'incapacité de serrer la main gauche. "J'étais paralysé de tout ce côté", détaillait-il. À l'hôpital, le verdict tombe : un "caillot bouchait un vaisseau côté droit". Et le journaliste est bien conscient d'avoir évité le pire. "En trois heures, j'étais tiré d'affaire. (...) Sur le coup, je n'ai ressenti aucune douleur. Ce qui rétrospectivement me donne des frissons : j'aurais pu être chez moi, allongé dans le canapé, et ne me rendre compte de rien", se souvenait-il.

C'est alors que débute le long chemin de la rémission, avec de nombreux traitements. "J'ai été terrassé de fatigue, pendant deux mois. Aujourd'hui, je prends des médicaments anticoagulants à vie", déclarait-il. Cependant, ce souci de santé a depuis modifié son quotidien. Il a dû changer d'emploi du temps afin d'arrêter de se lever si tôt le matin et "simplifier [ses] trajets quotidiens". Il s'est ainsi mis à animer la tranche info du soir, sur France Info. "Si dans les mois qui viennent, je me sens fatigué, je dirai à ma direction que j'ai sous-estimé mes capacités à relever le challenge", confessait-il alors.D'autant plus qu'il a accueilli un nouveau bébé dans sa vie entre-temps ! Mais à en juger par son poste actuel, on peut légitiment supposer que Nathanaël de Rincquesen se porte bien mieux aujourd'hui.

Une théorie confirmée par le principal intéressé dans une interview accordée au magazine Gala parue ce jeudi 9 mars. "Aujourd'hui, je n'ai aucune séquelle et je suis en pleine forme !", a ainsi fait savoir le principal intéressé. "Mais depuis, j'ai changé beaucoup de choses dans mon hygiène de vie. Je marche énormément grâce au golf. Je fais aussi très attention à ce que je mange, ce que je bois, je limite les excès et j'essaie de me maintenir en forme", a-t-il tenu à préciser.