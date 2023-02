Nathanaël de Rincquesen accueille un nouveau bébé dans sa vie ! Son remplaçant à l'antenne vend la mèche

Cette semaine, c'est encore les vacances pour une partie des Français ! Sur France 2, plusieurs personnalités ont notamment déserté les plateaux télé, comme Julia Vignali, Anne-Sophie Lapix ou encore Julian Bugier. Et forcément, il faut bien les remplacer. Au journal de 13h, les téléspectateurs retrouvaient ces derniers jours Nathanaël de Rincquesen mais, à son tour, il va devoir prendre congé.

En effet, la chaîne a annoncé dans la soirée de lundi qu'il ne serait pas à l'antenne ce 28 février ni le 1er mars et c'est Jean-Baptiste Marteau qui résumera l'actualité à sa place. Intrigués par ce changement de dernière minute, nos confrères de Télé Loisirs ont contacté Jean-Baptiste Marteau pour en savoir plus. Et le journaliste qui apparaît également de temps en temps dans Télématin a révélé la très belle raison. "La femme de Nathanaël de Rincquesen accouche un peu plus tôt que prévu", a-t-il fait savoir.

Nathanaël de Rincquesen à la tête d'une famille nombreuse ?

Sans les confidences de Jean-Baptiste Marteau, il aurait sans doute été bien difficile d'apprendre que Nathanaël de Rincquesen agrandissait sa famille. Et pour cause, il est toujours d'une discrétion absolue. Le présentateur n'est en effet pas du genre à s'exprimer sur sa vie de famille ni à l'exposer sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, sur son compte Instagram, on ne trouve qu'une seule photo postée en 2018 où apparaissent cinq enfants d'âges différents, dont on ne sait pas s'ils sont tous ceux de Nathanaël de Rincquesen. Mais au centre, Gala s'y dévoile, sa fille aujourd'hui âgée de 22 ans. (Voir notre diaporama).

En tout cas, il est certain que Nathanaël de Rincquesen file toujours le parfait amour avec sa belle Caroline, laquelle est à ses côtés dans les bons comme les mauvais moments. On se souvient qu'elle a notamment été d'un soutien précieux lorsqu'il a été victime d'un AVC en 2019. C'est même elle à l'époque qui réagi très vite en appelant les secours. Lui, ne s'en rendait pas compte qu'il avait "toute la partie gauche du visage qui s'affaissait". Les médecins avaient dû pratiquer une thrombolyse (opération qui consiste à injecter une substance capable de dissoudre le caillot qui bouche l'artère). Depuis il prend des médicaments anticoagulants et devra le faire tout au long de sa vie.