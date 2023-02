Diaporama : Nathanaël de Rincquesen accueille un nouveau bébé dans sa vie ! Son remplaçant à l'antenne vend la mèche

1 / 13 Nathanaël de Rincquesen accueille un nouveau bébé dans sa vie ! Son remplaçant à l'antenne vend la mèche

2 / 13 Heureuse nouvelle pour Nathanaël de Rincquesen ! Le journaliste de 50 ans accueille un heureux événement dans sa vie. Nathanaël de Rincquesen au village lors des internationaux de France de tennis de Roland Garros, Jour 3, à Paris. © Dominique Jacovides / Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

3 / 13 Sa femme Caroline a en effet donné naissance à un bébé. Nathanaël de Rincquesen et sa compagne Caroline au village lors des internationaux de France de tennis de Roland Garros, Jour 3, à Paris le 29 mai 2018. © Dominique Jacovides / Cyril Moreau / Bestimage © BestImage, JACOVIDES-MOREAU / BESTIMAGE

4 / 13 Et c'est Jean-Baptiste Marteau qui a vendu la mèche ! Jean-Baptiste Marteau - Avant-première du film "Pinocchio" au Grand Rex à Paris le 7 septembre 2022. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

5 / 13 Contacté par "Télé Loisirs" étant donné qu'il remplace à la dernière minute Nathanaël de Rincquesen au 13h de France 2, Jean-Baptiste Marteau a confié : " Sa femme accouche un peu plus tôt que prévu ". Jean-Baptiste Marteau - Avant-première du film "West Side Story" réalisé par S. Spielberg au Grand Rex à Paris le 2 décembre 2021. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 13 Il ne s'agira pas du premier enfant de Nathanael de Rincquesen. On lui connaît déjà une fille, prénommée Gala et âgée de 22 ans. Nathanaël de Rincquesen au photocall de France Télévisions, pour la présentation de la nouvelle dynamique 2016-2017, à Paris, le 29 juin 2016. © Guirec Coadic/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

7 / 13 Mais en 2018, il intriguait en postant une photo de cinq enfants, dont sa fille Gala. C'est donc à se demander si le journaliste n'est pas à la tête d'une famille très nombreuse ! © Instagram

