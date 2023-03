Diaporama : "J'arrête ma carrière" : David Hallyday, sa "vie bouleversée" par Ilona, Emma et Cameron

1 / 21 Papa d'Ilona, 27 ans, Emma, 25 ans (filles d'Estelle Lefébure) et de Cameron, 18 ans, né de sa relation avec son actuelle épouse Alexandra Pastor, David Hallyday a exclu l'idée de sacrifier ses enfants au profit de sa carrière. La raison ? Il en a beaucoup trop souffert avec son père Johnny Hallyday et n'a pas voulu infliger la même chose à ses enfants. David Hallyday avec Ilona Smet et Emma Smet © Instagram

"J'ai un souvenir de mon père épisodique. Quand il rentrait, il y avait parfois des moments super mais il était tout le temps entouré... et pas toujours en bon état, confie-t-il au magazine Gala. Et moi, ça me posait un problème parce que je sentais une espèce d'instabilité."

David Hallyday est un homme très famille. Pas question pour lui de faire passer la scène et les albums avant ses proches et ses enfants tout particulièrement

S'il a réussi à renouer les liens avec son père grâce à "Sang pour sang", le titre qu'ils ont partagé ensemble, le mari d'Alexandra Pastor ne voulait pas reproduire les mêmes erreurs et faire passer les siens après tout le reste : " C'est ce projet qui fait qu'on arrive à se reconnecter, à passer de vrais moments intimes tous les deux, pas avec quinze personnes qui avaient d'autres intérêts autour. C'était un mec différent... seul."

"Il est très 'famille'. Il rattrape des choses, des manques et il n'a pas envie que ses enfants aient ces manques-là" a indiqué Laura Smet

Conclusion : David Hallyday fera toujours passer les siens avant tout le reste. Et ce n'est pas près de changer !

