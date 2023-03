"J'arrête ma carrière" : David Hallyday, sa "vie bouleversée" par Ilona, Emma et Cameron

Il y a des artistes pour qui les enfants sont plus un frein à une carrière qu'autre chose et qui privilégient la vie professionnelle à leur vie de famille et il y a les autres. Parmi ces autres justement, on retrouve David Hallyday. Le fils de Sylvie Vartan et Johnny Hallyday, mordu de musique depuis son plus jeune âge (les chiens ne font pas des chats), a toujours privilégié le privé au public. Ses trois enfants, Ilona et Emma, les filles de 27 et 25 ans qu'il a eues avec sa première femme Estelle Lefébure, et Cameron, 18 ans, le petit dernier fruit de ses amours avec son épouse Alexandra Pastor, David Hallyday les fera toujours passer en premier, qu'importe leur âge. Et ce n'est pas près de changer.

Dans les pages du magazine Gala, dont les journalistes sont partis à la rencontre du clan Hallyday dans sa maison au Portugal, David Hallyday s'est confié sur sa vie de patriarche, entouré de sa femme, de son fils et de sa plus grande fille Ilona, tout juste maman d'un petit Harrison (avec son mari Kamran) si l'on en croit les informations de l'hebdomadaire. S'ils ne sont pas au grand complet, tous sont heureux d'être ensemble, David particulièrement.

Là où d'autres ne sont pas plus transformés que ça par la paternité, David Hallyday est quant à lui prêt à tout arrêter en rencontrant ses enfants : "Jeune papa, je vois pas ma vie bouleversée, je perds un peu l'ambition de ce que je fais, confie-t-il. Et j'arrête ma carrière solo française, pour être plus proches de mes filles." Il semblerait que David n'ait pas envie que ses enfants souffre de son absence comme il a pu souffrir de celle de son papa Johnny Hallyday quand il était plus jeune. Sa demi-soeur Laura Smet, que le rocker a eue avec l'actrice Nathalie Baye, le confirme : "Il est très 'famille'. Il rattrape des choses, des manques et il n'a pas envie que ses enfants aient ces manques-là."

Johnny, un "père épisodique"

David Hallyday ne s'en cache pas. Être le fils d'une star telle que Johnny n'a pas été facile : "J'ai un souvenir de mon père épisodique. Quand il rentrait, il y avait parfois des moments super mais il était tout le temps entouré... et pas toujours en bon état, poursuit-il. Et moi, ça me posait un problème parce que je sentais une espèce d'instabilité." Pour Laura Smet, David a mis cet aspect de sa relation avec Johnny en musique dans son titre Steve McQueen. Une vérité que David a toujours niée : "Il y a des textes qui ne mentent pas. C'est quelqu'un de trop humble pour avouer qu'il a souffert."

Ce temps qu'il n'a jamais pu rattraper avec Johnny, David Hallyday veut l'offrir à ses enfants, ses petits-enfants et, pourquoi pas, aux générations qui suivront s'il en a l'occasion. Le mari d'Alexandra Pastor ne veut surtout pas reproduire le schéma qu'il a connu avec son papa, avec qui il a néanmoins connu un rapprochement grâce au titre Sang pour sang : "C'est ce projet qui fait qu'on arrive à se reconnecter, à passer de vrais moments intimes tous les deux, pas avec quinze personnes qui avaient d'autres intérêts autour. C'était un mec différent... seul." Hors de question d'attendre les dernières années de sa vie pour profiter des siens.