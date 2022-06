Diaporama : "Je le retrouve amaigri, zombifié" : Une journaliste "terrifiée" face à son fils drogué, elle se livre sans filtre

1 / 9 "Je le retrouve amaigri, zombifié" : Une journaliste "terrifiée" face à son fils drogué, elle se livre sans filtre

2 / 9 Exclusif - Roselyne Febvre - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED), présentée par L.Salamé et L.Ruquier, avec pour invités: A.Lear, M.Fau, A.Dombasle, R.Febvre, M.Fraize, C.Clair, N.Diat, H.In Paris, H.Roselmack, J.Magre et en invité politique JL.Melenchon. - ©Jack Tribeca/Bestimage

3 / 9 Roselyne Febvre, journaliste de France 24, qui se bat pour son fils Romain, ex-drogué.

4 / 9 Exclusif - Roselyne Febvre - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 02/10/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier, avec pour invités: A.Lear, M.Fau, A.Dombasle, R.Febvre, M.Fraize, C.Clair, N.Diat, H.In Paris, H.Roselmack, J.Magre et en invité politique JL.Melenchon - Paris le 02/10/2021 - ©Jack Tribeca/Bestimage

5 / 9 Roselyne Febvre, journaliste de France 24, qui se bat pour son fils Romain, ex-drogué.

6 / 9 Exclusif - Roselyne Febvre - Plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 02/10/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier, avec pour invités: A.Lear, M.Fau, A.Dombasle, R.Febvre, M.Fraize, C.Clair, N.Diat, H.In Paris, H.Roselmack, J.Magre et en invité politique JL.Melenchon - Paris le 02/10/2021 - ©Jack Tribeca/Bestimage

7 / 9 Exclusif - Roselyne Febvre - Backstage de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 02/10/2021, présentée par L.Salamé et L.Ruquier, avec pour invités: A.Lear, M.Fau, A.Dombasle, R.Febvre, M.Fraize, C.Clair, N.Diat, H.In Paris, H.Roselmack, J.Magre et en invité politique JL.Melenchon - Paris le 02/10/2021 - ©Jack Tribeca/Bestimage

8 / 9 Roselyne Febvre, journaliste de France 24, qui se bat pour son fils Romain, ex-drogué.