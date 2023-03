Diaporama : "Je m'en cogne un petit peu" : Édouard Philippe rembarre Yann Barthès en direct dans "Quotidien"

1 / 16 Édouard Philippe, "Quotidien". © Quotidien

Ce lundi, Édouard Philippe était reçu par Yann Barthès sur le plateau de " Quotidien", sur TMC. Amené à réagir aux agitations causées par la réforme des retraites, l'ex-Premier ministre, qui retenait l'attention il y a quelques mois pour son changement physique radical, a également été invité par l'animateur à rebondir à un reportage.

Dans celui-ci, les journalistes de la rédaction sont allés à la rencontre des personnalités qui se sont rendues samedi à Vincennes au premier congrès du parti Horizons, fondé par le Maire du Havre en octobre 2021.

Plus de 3.000 personnes étaient présentes pour cet événement, dont François Bayrou, qui partage plus ou moins les mêmes convictions politiques qu'Édouard Philippe.

" Est-ce que c'est le meilleur d'entre vous ?" , a demandé sur place une journaliste au président du MoDem. " Chacun a sa place dans le combat, si on est nécessaire ", a-t-il répondu, avant que l'extrait ne prenne fin et qu'Édouard Philippe ne soit amené à répondre à cette question sur le plateau de " Quotidien" .

" Je ne me suis jamais senti ou imaginé comme étant le meilleur ", a-t-il expliqué à Yann Barthès.

" En tout cas, le plus rassembleur, là ! ", a répondu l'animateur, en faisait donc écho au monde qui s'est réuni pour ce congrès.

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe atteint d'alopécie, maladie auto-immune, qui a notamment causé la perte de ses sourcils