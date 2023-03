"Je m'en cogne un petit peu" : Édouard Philippe rembarre Yann Barthès en direct dans "Quotidien"

Ce lundi 27 mars, Édouard Philippe était reçu par Yann Barthès sur le plateau de Quotidien, sur TMC. Amené à réagir aux agitations causées par la réforme des retraites, l'ex-Premier ministre, qui retenait l'attention il y a quelques mois pour son changement physique radical, a également été invité par l'animateur à rebondir à un reportage. Dans celui-ci, les journalistes de la rédaction sont allés à la rencontre des personnalités qui se sont rendues samedi à Vincennes au premier congrès du parti Horizons, fondé par le Maire du Havre en octobre 2021.

Plus de 3.000 personnes étaient présentes pour cet événement, dont François Bayrou, qui partage plus ou moins les mêmes convictions politiques qu'Édouard Philippe. "Est-ce que c'est le meilleur d'entre vous ?", a demandé sur place une journaliste au président du MoDem. "Chacun a sa place dans le combat, si on est nécessaire", a-t-il répondu, avant que l'extrait ne prenne fin et qu'Édouard Philippe ne soit amené à répondre à cette question sur le plateau de Quotidien. "Je ne me suis jamais senti ou imaginé comme étant le meilleur", a-t-il expliqué à Yann Barthès.



Je ne vous cache pas que...

"En tout cas, le plus rassembleur, là !", a répondu l'animateur, en faisait donc écho au monde qui s'est réuni pour ce congrès. Mais l'homme politique n'a visiblement pas apprécié le fait qu'il faille absolument le "mettre dans une case", et l'a fait savoir : "Je ne vous cache pas que je m'en cogne un petit peu. Mon objectif, ce n'est pas de me situer par rapport aux autres, c'est d'être moi !".

Yann Barthès en a ensuite déduit qu'il avait l'allure d'un candidat "naturel". "Non", s'est alors légèrement emporté son invité, avant de répéter que son objectif n'est pas de se concentrer sur l'image qu'il dégage, mais de "construire un parti politique pour peser sur les élections demain" et "réfléchir" à l'avenir de son pays. A noter que quelques minutes auparavant, le père d'Anatole, Léonard et Sarah, nés de son union avec Edith Chabre, avait eu un débat animé avec le politologue Clément Viktorovitch, qui venait de lui consacrer une chronique.