Edouard Philippe, sa situation difficile avec son fils aîné Anatole

L'ancien Premier ministre Edouard Philippe est de retour sous les projecteurs avec le contexte tendu des élections législatives. Il a expliqué lundi 13 juin 2022 dans les colonnes du Figaro que "son seul objectif" est "d'assurer au pays une majorité stable, solide et cohérente", en s'inquiétant d'une possible majorité relative, qui serait, selon lui, "une folie". L'homme politique de 51 ans fait entendre sa voix alors que sa formation, Horizons, affiche des scores réjouissants pour le premier tour de ses premières législatives. Figure importante de la Macronie, il est sur le qui-vive en politique avec un agenda chargé. Le maire du Havre doit donc concilier sa vie professionnelle intense et sa vie de famille, lui qui est marié et père de trois enfants. Avec l'aîné, il a eu des difficultés à le voir grandir, comme il l'avait confié dans le magazine Gala l'an dernier.

Une rumeur plane sur Edouard Philippe depuis qu'il a démissionné de son poste de Premier ministre en 2020 : celle de se lancer dans la course pour les présidentielles. Pour l'édition 2022, il a choisi de soutenir le président Emmanuel Macron pour sa réélection, se concentrant sur sa formation Horizons et sur les siens : son épouse Edith Chabre et leurs trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah. Dans la biographie La vérité sur Edouard Philippe (Robert Laffont) de Tugdual Denis sortie en 2021, il s'était épanché sur sa relation avec sa famille.

Sa vie professionnelle l'éloigne régulièrement du domicile et de sa famille. "Son couple et l'éducation de ses enfants laissent place à l'autonomie. Les aînés sont restés parfois seuls au Havre dès leurs 13 et 11 ans", raconte ainsi le journaliste Tugdual Denis. "C'est tôt, hein ?", souligne lui-même le politicien. "Anatole, l'aîné, a eu 18 ans cette année. Il est parti étudier à Edimbourg", précise l'auteur. Ce qui chagrine l'ancien locataire de Matignon - retourné au Havre alors que son clan est resté à Paris. Il ajoute : "Penser qu'en août il n'est plus là. Qu'il ne reviendra pas. Juste, il s'en va !"

Pour maintenir un lien fort avec ses enfants, Edouard Philippe a mis en place des rituels avec sa progéniture. Ainsi, il effectue un séjour en Italie, en tête-à-tête avec chacun de ses enfants une fois son dixième anniversaire arrivé. La dernière à profiter de ce beau cadeau est donc Sarah, ravie d'avoir du temps d'exception avec son papa. Il essaie aussi d'aller avec eux au cinéma ainsi que de ranger les smartphones de temps en temps, pour ses enfants comme pour lui.