Edouard Philippe et Olivier Véran : Déjeuner chic en tête-à-tête loin des tensions

A l'heure de la campagne présidentielle, des tourments politiques et du contexte sanitaire toujours délicat, les deux hommes ont pu échanger en toute sérénité, en intérieur, sur l'estrade. Grégory Lentz, le maître de la maison, n'a pas caché sa joie d'accueillir ces deux personnalités françaises ; il a publié sur son compte Instagram une story avec la photo de ces deux prestigieux invités et la légende suivante : "Quel plaisir d'accueillir monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre."

"Ils ont été dans la tranchée ensemble. Depuis le début, Olivier est là, il tient la ligne", avait expliqué un proche d'Edouard Philippe au Point. "De la confiance et de l'amitié", c'est ce que ce dernier dit avoir pour Olivier Véran. Le maire du Havre a un agenda bien chargé avec le lancement de son nouveau parti politique, Horizons et la préparation aux législatives de 2022, soit deux mois après les présidentielles. De son côté, Olivier Véran est pris par ses déplacements en France pour la présentation du volet investissement du Ségur de la Santé et notamment les démissions au sein du personnel soignant, épuisé.