Edouard Philippe : Sa femme Edith intraitable, influence lourde sur sa carrière

Bien qu'il ne soit plus Premier ministre, Edouard Philippe garde une place importante dans le paysage politique. Très populaire auprès des Français, le maire du Havre continue d'intéresser malgré qu'il ne soit plus dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, une biographie intitulée La vérité sur Edouard Philippe sort prochainement. C'est le journaliste Tugdual Denis qui s'est intéressé à l'homme politique de 50 ans et donc à ses proches. L'écrivain l'avoue, cela n'a pas été simple d'aller chercher des confidences sur sa vie de famille. "Il est l'un des hommes politiques qui surprotège le plus sa vie privée", concède-t-il.

La mairie du Havre ? OK. La présidence de la République ? Ok. Mais pas la Mairie de Paris

Tugdual Denis a néanmoins réussi à avoir quelques informations sur sa femme, Edith Chabre, et ses trois enfants : Anatole, Léonard et Sarah. Il évoque notamment sa moitié, directrice de l'école Camondo d'architecture et de design, après avoir travaillé à Science Po Paris. Sa femme est particulièrement importante dans la vie d'Edouard Philippe et particulièrement dans les décisions qu'il prend pour sa carrière politique. Alors qu'il envisage de se présenter à la mairie de Paris en 2019, l'avis d'Edith a fait pencher sa décision. "Elle ne voulait pas être la femme du maire de Paris. Mes enfants non plus d'ailleurs", révèle celui qui a été décoré récemment. Et le choix est très clair pour la famille de l'ancien Premier ministre : "Ils ont eu une discussion en famille. La mairie du Havre ? OK. La présidence de la République ? Ok. Mais pas la Mairie de Paris", indique Tugdual Denis.

Si Edouard Philippe partage beaucoup avec sa femme, lorsque le journaliste lui demande si elle connaît tout de lui, l'ancien Premier ministre se veut clair : "Je ne dirais pas ça. Je ne cherche pas ça. Même vis-à-vis d'elle, j'ai un jardin intérieur". Et même si elle ne sait pas tout de son mari, Edith sait sûrement des choses sans les demander. "Ma femme est très, très intelligente...", assure l'homme à la barbe blanche.