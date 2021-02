Edouard Philippe : Loin de sa femme et ses enfants, restés à Paris...

Loin du stress de Matignon, Edouard Philippe prend du recul sans rester inactif. Celui qui a été testé positif à au coronavirus cette semaine a repris son poste de maire du Havre et surveille de près la situation sanitaire. Mais, dans cette période compliquée pour tout le monde, il aimerait sans doute pouvoir être auprès des siens quotidiennement. Sauf que son clan est encore à Paris.

Dans un portrait que dresse Gala sur la nouvelle vie de l'ex Premier ministre de 50 ans, on apprend donc que sa très discrète femme Edith Chabre est restée dans la capitale avec leurs trois enfants. La petite famille avait déménagé pour le suivre lors de sa prise de poste en 2017. "L'ancien Premier ministre ne rentre à Paris où il retrouve son épouse, Edith Chabre, et leurs trois enfants, que le mercredi et certains week-ends. Le plus souvent, ils le rejoignent en Normandie en fin de semaine. Attachés comme lui au Havre, ils étaient à ses côtés pour fêter la victoire électorale au Havre jusqu'au bout de la nuit le 28 juin dernier (...) Après la vie à cent à l'heure de Matignon, Edouard Philippe leur accorde davantage de temps.", relatent nos confrères.

Edouard Philippe et sa femme sont les parents d'Anatole, Léonard et Sarah. Nul doute qu'ils restent dans la capitale pour des histoires d'école, ses fils étant en terminale et en seconde. L'homme politique, dont les intentions pour la prochaine présidentielle aliment toutes les rumeurs, est un père très attentionné qui a toujours fait attention à être présent pour ses enfants, ne se laissant pas déborder par sa carrière. Ainsi, l'été dernier, il s'est notamment plié à un traditionnel rituel en emmenant sa fille faire un tour d'Italie en voiture.

Outre sa fonction de maire, et alors qu'il entretient le doute sur une possible candidature à droite pour l'Elysée, Edouard Philippe prépare avec Gilles Boyer un livre sur le pouvoir attendu en avril. Nul doute que sa femme et ses enfants seront ses premiers lecteurs.

Gala édition du 4 février 2021.