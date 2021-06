Edouard Philippe décoré en présence de sa femme et leurs enfants, retrouvailles avec Emmanuel Macron

Le 3 juillet 2020, Edouard Philippe quittait à la surprise générale ses fonctions de Premier ministre malgré sa forte popularité, évincé de son poste par le président qui lui a préféré Jean Castex. Depuis, les deux hommes se tenaient éloignés mais les retrouvailles tant attendues ont eu lieu mardi 15 juin 2021.

En effet, Edouard Philippe a été décoré des mains d'Emmanuel Macron. L'ancien locataire de Matignon, qui avait pris ses fonctions comme chef du gouvernement le 15 mai 2017 sur proposition du président LREM nouvellement élu, a été fait Grand Officier de la Légion d'honneur. Une insigne accordée à tous les anciens Premiers ministres depuis 2008 s'ils ont passé plus de deux ans à ce poste. La cérémonie devait se tenir plus tôt mais la pandémie de coronavirus est venue chambouler le planning.

Cette remise de décoration, organisée à la mi-journée à l'Elysée, a réuni une quarantaine d'invités, selon plusieurs participants. "Familiale et simple", elle "s'est déroulée dans une ambiance de complicité" en présence de l'épouse, Édith Chabre, des trois enfants et de la mère d'Edouard Philippe, a ainsi expliqué un invité à l'AFP.

Quasiment un an après avoir quitté Matignon, l'ancien Premier ministre a entendu le chef de l'Etat le congratuler, le remerciant de "sa fidélité et sa loyauté", vantant "son amour de la nuance" mais aussi, dans un curieux oxymore, "sa souple rigueur".

"Le président a souligné qu'Edouard était un amoureux de l'Etat" et que "cet amoureux de l'Etat aura de nouveau à servir l'Etat", a raconté le même invité. La cérémonie d'une heure s'est ensuite poursuivie en plus petit comité autour d'un déjeuner, réunissant Emmanuel Macron, son épouse Brigitte Macron et la famille d'Edouard Philippe.