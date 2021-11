Edouard Philippe avec sa femme Edith Chabre : secret mais obstinément amoureux

Propulsé Premier ministre le 15 mai 2017 jusqu'en 2020 où il a été remplacé par Jean Castex, Edouard Philippe a vu les projecteurs se braquer sur lui, puis sur sa femme. En 2002, il a épousé Edith Chabre et ensemble, ils auront trois enfants, Anatole, Léonard et Sarah. Une famille que l'homme politique protège obstinément. Dans les pages du magazine Gala du 4 novembre 2021, on en apprend plus sur l'homme aussi secret qu'amoureux.

Edith Chabre 51 ans, est diplômée de l'ESLSCA et de l'université Lille et a occupé le poste de directrice exécutive de l'école de droit de l'Institut d'études politiques de Paris. Dans sa biographie parue récemment, Le Sioux, signée Bérengère Bonte, on apprend que son couple et ses enfants sont la première chose que sécurise Edouard Philippe : "Si je deviens Premier ministre, il faut qu'on parle d'Edith et des enfants tout de suite, explique-t-il comme une priorité à Anne Clerc [sa future cheffe de cabinet, ndlr]. Il faut les préserver. Trouver le moyen de leur rendre cette vie vivable. Pas question d'installer toute la famille à Matignon, mais si on pouvait leur éviter en sus d'aller au lycée escortés par un garde du corps.... Et même chose pour Edith."

Amoureux depuis plus de vingt ans, Edouard Philippe protège ses proches et ne s'expose pas. Il veut qu'on le voit au travail tout simplement. Dans son cabinet, c'est la parité même si, il l'admettra, les postes-clés sont tenus par des hommes. Avec eux, la relation est souvent complice pour celui qu'on décrit comme un Alain Juppé - son mentor - l'humour en plus. Etre taquin, il l'est plus avec la gent féminine mais que l'on soit clair, les commentaires sur les décolletés, très peu pour lui. A sa biographe, il a confié que sa femme le trouve macho : "Probablement moins qu'elle ne le dit, mais plus que je ne le dirai moi même. Quand j'ai sorti Des hommes qui lisent [en 2018, ndlr], elle m'a pourri parce que je n'avais pas cité un seul livre écrit par une femme. Elle avait raison."

Etudiant séduisant les plus belles filles à Sciences Po d'après un camarade de promo, il jettera son dévolu sur Edith, l'élue. Aujourd'hui, elle le conseille sur les sujets de société, comme sur le mariage pour tous où elle dit tout simplement : "Ce mariage ne va t'enlever aucun droit à toi." Pour elle, le chef du nouveau parti Horizons est prêt à tout. D'après Gaël Tchakaloff qui a écrit Lapins et Merveilles, il aurait confié : "Pour ma femme, je vais me baigner à Coutainville, dans la Manche. Je me plonge dans une eau à 16 degrés par amour !" Etre obstiné par amour, c'est le credo d'Edouard Philippe.