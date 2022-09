Diaporama : "Je ne pesais plus que 50 kilos" : Camille Lou très affectée par une rupture sentimentale

1 / 21 "Je ne pesais plus que 50 kilos" : Camille Lou très affectée par une rupture sentimentale

2 / 21 Camille Lou - Projection de la Mini-Série "Les Combattantes" diffuser sur TF1 au Gaumont Marignan à Paris. © Codic Guirec/Bestimage

3 / 21 Fiançailles - Camille Lou annonce ses fiançailles - Camille Lou - J'irai au bout de mes rêves - 23ème édition du Festival de la Fiction tv de la Rochelle 2021 le 14 septembre 2021. © Christophe Aubert via Bestimage

4 / 21 Exclusif - No Tabloids - Camille Lou - Enregistrement de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 26 février sur TF1. Le 1er février 2021 Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo…sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d’autre d’un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu’ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans « DUOS MYSTERES » tout commence par un jeu avant de basculer dans l’émotion … Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d’amitié, d’amour ou d’admiration… Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d’une rencontre artistique aussi excitante qu’inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu’une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l’artiste mystère ! Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l’affiche ? Quelle sera l’émotion des artistes lorsqu’ils se découvriront enfin ? © Gaffiot-Moreau / Bestimage

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

5 / 21 Camille Lou et son fiancé Romain Laulhé

6 / 21 Exclusif - No Tabloids - Camille Lou - Répétitions de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 26 février 2021 sur TF1. Le 1er février 2021 © Gaffiot-Moreau / Bestimage Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo…sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d’autre d’un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu’ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans « DUOS MYSTERES » tout commence par un jeu avant de basculer dans l’émotion … Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d’amitié, d’amour ou d’admiration… Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d’une rencontre artistique aussi excitante qu’inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu’une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l’artiste mystère ! Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l’affiche ? Quelle sera l’émotion des artistes lorsqu’ils se découvriront enfin ?

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

7 / 21 Exclusif - No Tabloids - Camille Lou - Répétitions de l'émission "Duos Mystères" à la Seine Musicale à Paris, qui sera diffusée le 26 février 2021 sur TF1. Le 1er février 2021 © Gaffiot-Moreau / Bestimage Pour la première fois à la télévision, les plus grandes stars acceptent de monter sur scène pour chanter un duo…sans savoir avec qui elles vont le partager ! Bienvenue dans un cache-cache musical inédit où les artistes et le public iront de surprises en surprises ! Pour chaque duo, les 2 artistes répètent seuls de leur côté, arrivent sur scène sans se croiser et prennent place de part et d’autre d’un mur écran. Ils commencent à chanter alors qu’ils ne savent toujours pas qui est avec eux sur scène ! Leurs voix vont se mêler avant même que les 2 personnalités ne se soient vues ! Sauront-elles se reconnaître ? Comment réagiront-elles quand le mur se lèvera enfin ? Dans « DUOS MYSTERES » tout commence par un jeu avant de basculer dans l’émotion … Car, bien sûr, tous ces duos mystères ne sont pas associés par hasard ! Les artistes qui partageront la scène sont tous unis par une histoire forte ! Nous allons vous raconter ces histoires, ces parcours de vie, ces liens d’amitié, d’amour ou d’admiration… Le téléspectateur assistera aux premières loges à ce duo unique : il est le témoin privilégié d’une rencontre artistique aussi excitante qu’inattendue. Mais surtout, il pourra lui aussi jouer : pour la plupart des duos, on ne lui dévoilera qu’une seule des deux célébrités et il devra reconnaître à sa voix uniquement l’artiste mystère ! Tendez bien votre oreille ! Saurez-vous deviner avec qui chacune des personnalités partagera l’affiche ? Quelle sera l’émotion des artistes lorsqu’ils se découvriront enfin ?

Exclusive - No Web No Blog pour Belgique et Suisse

8 / 21 Couverture de "Ciné Télé Revue" du 8 septembre 2022

9 / 21 Camille Lou et son fiancé Romain Laulhé

10 / 21 Camille Lou et son ex-compagnon Gabriele Beddoni - 19ème édition des NRJ Music Awards à Cannes le 4 novembre 2017. © Rachid Bellak/Bestimage





11 / 21 Semi-exclusif - Camille Lou à la générale de presse du spectacle musicale "Les Souliers Rouges" aux Folies Bergères à Paris, France, le 4 février 2020. © Veeren/Bestimage

Semi-Exclusive - Celebs attending the "Les Souliers Rouges" press release musical show at the Folies Bergères in Paris, France, on February 4, 2020.

12 / 21 Semi-exclusif - Camille Lou au photocall de la générale de presse du spectacle musicale "Les Souliers Rouges" aux Folies Bergères à Paris, France, le 4 février 2020. © Veeren/Bestimage

Semi-Exclusive - Celebs attending the "Les Souliers Rouges" press release musical show photocall at the Folies Bergères in Paris, France, on February 4, 2020.

13 / 21 Camille Lou et son fiancé Romain Laulhé

14 / 21 Camille Lou à l'avant-première de série télévisé TF1 "Le Bazar de la Charité" au Grand Rex à Paris, France, le 30 septembre 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Celebs attending "Le Bazar de la Charite" TF1 Serie Premiere at the Grand Rex in Paris, France, on September 30, 2019.

15 / 21 Camille Lou et son ex-compagnon Gabriele Beddoni - Soirée inaugurale du 23ème Salon du Chocolat en faveur de l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque à Paris. Le 27 octobre 2017 © Perusseau - Veeren / Bestimage

16 / 21 Fiançailles - Camille Lou annonce ses fiançailles - Camille Lou - Projection en avant-première de la série de TF1 " Le Bazar de la Charité" lors de la 21ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle le 12 septembre 2019. © Patrick Bernard / Bestimage



17 / 21 Camille Lou habillée comme dans la série "Le Bazar de la charité" qui est la toute nouvelle série de 8 épisodes de TF1 - Soirée d'ouverture de la 10 ème édition (la 2 ème à Lille) du Festival Series Mania à Lille le 22 Mars 2019. © Stephane Vansteenkiste / Bestimage

Opening Ceremony of the10th edition of Series Mania Festival , Lille, March 22nd, 2019. France

18 / 21 Camille Lou à l'avant-première de comédie dramatique "Jusqu'ici tout va bien" au cinéma Gaumont-Opéra à Paris, France, le 26 février 2019. © Coadic Guirec/Bestimage

Celebs attending the "Jusqu'Ici Tout Va Bien" premiere at Cinema Gaumont Opera in Paris, France on February 26, 2019.

19 / 21 Camille Lou - Projection exceptionnelle du film "Le Retour de Mary Poppins" au cinéma UGC Ciné Cité Bercy à Paris, le 10 décembre 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage

People attend the “Mary Poppins Returns' at UGC Cine Cite Bercy on December 10, 2018 in Paris, France.

20 / 21 Semi-exclusif - Camille Lou avec son chien Nuts - Goûter du Coeur du prix Clarins pour l'enfance organisé par Clarins, à l'hôtel Plaza Athénée à Paris, France, le 14 février 2018. Clarins poursuit son engagement de solidarité auprès des enfants et lance un nouveau produit "partage" en édition limitée. C’est autour du président du Conseil de Surveillance du Groupe Clarins, que de nombreuses personnalités sont venues découvrir ce nouveau produit "partage" signe de générosité. Tous ont partagé un merveilleux goûter sur le thème du cœur et s’adonner aux joies du patinage sur la splendide patinoire de 100 m2 située dans la cour intérieure du célèbre palace parisien! © Veeren/Bestimage

Semi-Exclusive - Celebs during the "Coeur du prix Clarins pour l'enfance" taste organized by Clarins at the Plaza Athenee Hotel in Paris, France, on February 14, 2018.