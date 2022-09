"Je ne pesais plus que 50 kilos" : Camille Lou très affectée par une rupture sentimentale

Les tourtereaux nagent en plein bonheur, c'est le cas de le dire. Mais encore plus depuis que monsieur a demandé la main de sa douce en mai dernier, à l'occasion de son 30ème anniversaire. Camille Lou avait fait l'annonce officielle sur son compte Instagram, publiant un cliché d'eux en plein bisou, sa bague de fiançailles bien en évidence et la demande en vidéo : "J'ai dit 'oui.' Tu m'as fait le plus beau cadeau du monde pour mes 30 ans. Je t'aime infiniment." Un scénario digne des plus belles comédies romantiques !