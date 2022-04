Diaporama "Je ne sais même pas qui c'est !" : Jarry (Mask Singer) sèche sur une grande star, Kev Adams bouche bée

Kendall Jenner au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.

Kendall Jenner au photocall de la soirée "Vanity Fair" lors de la 94ème édition de la cérémonie des Oscars au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts dans le quartier de Beverly Hills, à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 27 mars 2022.

Kendall Jenner retourne à son hôtel à New York le 14 octobre 2021.

6 / 12

Kendall Jenner va dîner au restaurant "Zero Bond" avec sa soeur Kourtney et son compagnon à New York le 14 octobre 2021.