Diaporama "Je ne vous ai jamais fait cette confidence" : Lisa Azuelos découvre une histoire sur sa mère, Marie Laforêt

Jean-Mehdi et sa soeur Lisa Azuelos (Fils et fille de la défunte) - Sorties des obsèques de Marie Laforêt en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 7 novembre 2019

Exclusif - Lisa Azuelos sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Jean-Mehdi et sa soeur Lisa Azuelos (Fils et fille de la défunte) - Sorties des obsèques de Marie Laforêt en l'église Saint-Eustache à Paris. Le 7 novembre 2019

Exclusif - Lisa Azuelos sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Lisa Azuelos sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Jean-Paul Gaultier sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - François Berléand sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Sylvie Noachovitch sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Le Cas Pucine sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Vanessa Burggraf sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

Exclusif - Valentin Chevalier sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage

21 / 35

Exclusif - Skip the Use sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier à Paris, France, le 19 mars 2022. © Jack Tribeca/Bestimage