Diaporama : "Je vis comme au 19e siècle" : Une chroniqueuse de TPMP révèle ses conditions de vie déconcertantes

7 / 20

Exclusif - Danielle Moreau - 2ème édition du Prix Michel Legrand au domaine de la Mothe près de Montargis (Loiret) le 8 mai 2022. Macha Méril lance la deuxième édition du Prix Michel Legrand au domaine de la Mothe près de Montargis (Loiret) dans le château où le compositeur, décédé en janvier 2019, a vécu durant les douze dernières années de sa vie le 19 juin 2021. Le Prix Michel Legrand, créé le 10 novembre 2020 par l'association " Michel Legrand pour la Musique " dont la présidente est Madame Macha Méril Legrand, sera remis chaque année au cours du mois de juin par un jury en nombre impair de personnalités et de professionnels du monde du cinéma, de la littérature et de la musique. 1) Grand Prix : un compositeur international pour l'image animée ou un cinéaste ayant un lien fort avec la musique, soit pour un film particulier ou pour l'ensemble de son oeuvre. 2) Un Prix " spectacle musical " à un compositeur ou un musicien internationaux de spectacle vivant. 3) un Prix " Première oeuvre " à un compositeur international pour un film, un téléfilm ou série, un dessin animé, un documentaire ou une publicité. L'association Michel Legrand pour la Musique a quatre objectifs : 1- Créer dès 2021 un festival international de musiques de films et de spectacles musicaux dans la dernière propriété où Michel Legrand a vécu et composé. 2 - La création future d'une résidence pour les compositeurs de ces musiques, sur le modèle de la Villa Médicis. 3 - La représentation des oeuvres inédites de Michel Legrand en ouverture du festival. 4 - La préservation et la numérisation de l'ensemble des partitions de Michel Legrand qui pourront être consultées par les hôtes de la Résidence © Coadic Guirec/Bestimage