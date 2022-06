"Je vis comme au 19e siècle" : Une chroniqueuse de TPMP révèle ses conditions de vie déconcertantes

Touche pas à mon poste touche bientôt à sa fin. Dans quelques jours, Cyril Hanouna libérera ses chroniqueurs pour des vacances bien méritées avant une nouvelle rentrée sur C8. En attendant, la période des conseils de classe a commencé. Ce fut au tour de Benjamin Castaldi de faire face aux notes et remarques de ses petits camarades ce lundi 13 juin avant de passer à l'actualité du jour dont la tragique disparition de deux riverains, renversée par une dame de 88 ans au volant de sa voiture.

Le débat était alors lancé : passé un certain âge, doit-on supprimer le permis de conduire ? Les avis étaient plus ou moins nuancés. Cyril Hanouna s'est donc tourné vers les plus âgés de la bande, à savoir Bernard Montiel, 65 ans et Danielle Moreau, 58 ans, qui ont d'ailleurs déjà échangé un bisou langoureux sur le plateau.

Si elle n'a pas le permis en poche, inutile pour elle qui vit à Paris, Danielle Moreau a indiqué qu'elle n'en était pas moins favorable à un âge limite pour les conducteurs pour éviter ce genre de situation dans le futur. Mais ce n'est pas cette affirmation de la chroniqueuse que l'équipe de TPMP a retenue. Sans compagnon, sans permis, Cyril Hanouna a rigolé en lui demandant si elle avait au moins une chose en sa possession. Il n'a pas été déçu de sa réponse, comme tous les autres !

"Je vis comme au 19e siècle moi ! a-t-elle avoué. Je n'ai pas de machine à laver, je lave tout à la main." Cette phrase a choqué plusieurs des personnes autour de la table. Kelly Vedovelli est même allée jusqu'à lui demander si elle "allait au lavoir." Consciente que ces déclarations peuvent choquer, Danielle Moreau ne s'est pas dégonflée pour aller un peu plus loin dans ses explications : "Je lave mes vêtements à la main dans la baignoire. Je n'ai pas de four micro-ondes, je n'ai pas d'ascenseur." De quoi interloquer le plateau pour de bon qui s'est même demandé si elle s'éclairait à la bougie. Pas vexée pour un sou, Danielle Moreau a pris toutes ces réflexions avec le sourire, rassurant toutefois tout le monde : "J'ai l'eau courante !" Ouf, on n'avait un peu peur quand même...