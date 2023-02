Diaporama : "On est un peu vieux Sébastien" : Cauet et sa compagne vivent un moment pas si "glamour" au ski

1 / 18 "On est un peu vieux Sébastien" : Cauet et sa compagne vivent un moment pas si "glamour" au ski

Sébastien Cauet et sa compagne Nathalie Dartois sont actuellement en vacances à Megève.

Sur leurs comptes Instagram respectifs, ils partagent quotidiennement leurs aventures.

Le moins que l'on puisse dire c'est que les tourtereaux sont vraiment détendus.

Vendredi 17 février 2023, ils ont décidé d'aller au restaurant en chaussons.

La situation les a beaucoup amusé et ils ont décidé de la partager sur Instagram.

Finalement, ils sont quand même allés au restaurant en chaussons.

