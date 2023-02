"On est un peu vieux Sébastien" : Cauet et sa compagne vivent un moment pas si "glamour" au ski

Très actifs sur les réseaux sociaux, Sébastien Cauet et sa compagne Nathalie Dartois ne se privent jamais d'échanger avec leurs abonnés et de partager leur vie quotidienne. Que ce soit en période de travail ou en période de vacances, ils sont toujours sur le pied de guerre. Depuis quelques jours d'ailleurs, les tourtereaux sont en vacances à Megève. Et visiblement, ils ont mis leurs costumes, grandes robes et paillettes au placard...

Quand ils ne sont pas sur leurs skis ou en train d'essayer de repérer le Mont Blanc dans les hauteurs, Sébastien Cauet et Nathalie Dartois aiment flâner dans les couloirs de leur hôtel. Et le moins que l'on puisse dire c'est que le couple est en totale détente, au point même d'aller dîner en chaussons ! Sur le compte Instagram de l'animateur, les amoureux n'ont pas hésité à plaisanter sur leur look très sophistiqué de la soirée. "Chérie, on n'est pas un peu trop cool pour aller manger au resto là ?", peut-on entendre l'animateur demander à sa compagne. Très détendue, la mannequin assure qu'ils passeront inaperçus. "Bah moi je trouve qu'on est glamour, écoute c'est vendredi soir... Et puis on est un peu vieux Sébastien", a-t-elle répondu avec flegme.

Un couple détente

Il n'en fallait pas plus pour convaincre l'animateur. "Ouai je suis d'accord avec toi, allez go !", a-t-il lancé en entrant dans l'ascenseur avec détermination, suivie de sa compagne, ravie d'avoir eu ce petit effet sur son chéri.

Pour rappel, Sébastien Cauet et Nathalie Dartois ont officialisé leur couple en avril 2021. Depuis, les tourtereaux ne se quittent presque jamais et s'affichent tous les jours sur leurs réseaux sociaux respectifs. Ensemble, ils forment une grand famille recomposée puisque l'animateur a deux enfants d'une précédente union : Valmont, né en 2000 et Ivana née en 2002. Nathalie Dartois quant à elle, a aussi deux enfants : Sacha né en 2006 et Victoire née en 2007. Pour le plus grand bonheur des amoureux, tout le monde s'entend parfaitement bien et la famille recomposée a même pour habitude de partir régulièrement en vacances, y compris à l'autre bout du monde. Un bonheur qui fait plaisir à voir !