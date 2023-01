Cauet, fatigué d'entretenir son "boulet" de fils : "Il a envie de ne rien foutre"

Très discret sur sa vie privée, Sébastien Cauet n'évoque que rarement sa chérie actuelle et les deux enfants qu'il a eu avec son ancienne compagne Virginie. Pourtant, l'animateur est très investi dans sa vie de famille et peut-être même un peu trop. En effet, aujourd'hui, il subvient encore aux besoins de son fils aîné, Valmont (né le 23 février 2000). Mais cette situation devient de moins en moins supportable et Cauet ne le cache pas...

Le mercredi 18 janvier 2023, alors qu'il recevait une voyante dans son émission C'Cauet, le présentateur a fait quelques confidences sur son fils. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'animateur phare de la station NRJ semble au bout du rouleau... "Il a son appart, oui, mais est-ce que tu vois un travail ou pas ? Parce que comme il ne branle rien, j'aimerais bien qu'il trouve. Vu qu'il a un baobab dans la main !", s'est exclamé le père de famille face à la voyante. Il faut dire que Valmont semble totalement se laisser vivre. Passif, le jeune homme compte sur son célèbre père pour lui payer tout ce dont il a besoin. "C'est moi qui paye son appart, comme il a envie de rien foutre...", a ensuite déploré Cauet.

Un boulet au pied

Surprise, la voyante n'a pas mâché ses mots. "C'est comme si tu avais un boulet au pied...", a-t-elle assuré face à l'impuissance de l'animateur. Une remarque osée que Sébastien Cauet a immédiatement confirmé : "Si, si, tu peux le dire, c'est une belle description !"

S'il s'exprime sur un ton léger comme à son habitude, la voyante a tout de même réussi à percevoir l'agacement de son hôte. Bien décidée à le rassurer, elle lui a ensuite dévoilé que son année 2023 serait très belle, notamment sur le plan financier, et s'est permise de lui conseiller de lâcher prise. "Ça peut ralentir ton investissement sentimental sur certaines choses, car tu es focalisé dessus", l'a-t-elle mis en garde. Mais visiblement, le compagnon de Nathalie Dartois n'est pas prêt à laisser son fils se dorer la pilule encore longtemps. "Il faut qu'il trouve un job, sinon, il va en prendre un de force. Il y a un moment où il va falloir bosser quand même !", a-t-il conclu avec humeur. Voilà qui est dit !