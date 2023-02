Diaporama : "Pour ta carrière, couche avec Leonardo DiCaprio" : la suggestion plus que douteuse faite à cette célèbre actrice

1 / 19 "Pour ta carrière, couche avec Leonardo DiCaprio" : la suggestion plus que douteuse faite à cette célèbre actrice

2 / 19 Leonardo DiCaprio à la première du film "Don't Look Up" à New York. © BestImage

3 / 19 Exclusif - Mischa Barton décharge des sacs de vêtements du coffre de sa voiture à Los Angeles le 17 juillet 2022. © BestImage

4 / 19 Leonardo DiCaprio - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

5 / 19 Exclusif - Mischa Barton s'arrête prendre un café dans un Starbuck de Los Angeles le 8 juillet 2022. © BestImage

6 / 19 Leonardo DiCaprio - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

7 / 19 Exclusif - Mischa Barton s'arrête prendre un café dans un Starbuck de Los Angeles le 8 juillet 2022. © BestImage

8 / 19 Leonardo DiCaprio - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

9 / 19 Exclusif - Mischa Barton fait des courses à Studio City, Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 juillet 2022. © BestImage

10 / 19 Leonardo DiCaprio - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

11 / 19 Leonardo DiCaprio - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

12 / 19 Exclusif - Mischa Barton fait ses courses à Los Angeles le 4 juillet 2022. © BestImage

13 / 19 Leonardo DiCaprio à la première du film "Don't Look Up" à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

14 / 19 Exclusif - Mischa Barton apporte de vieux vêtements dans une boutique Vintage à Studio City le 3 juillet 2022. © BestImage

15 / 19 Leonardo DiCaprio - Les célébrités arrivent à la première de "Don't Look Up" (Netflix) à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

16 / 19 Exclusif - Mischa Barton vend ses vêtements dans la friperie "Recycled Clothing" à Los Angeles, le 1er juillet 2022. © BestImage

17 / 19 Leonardo DiCaprio à la première du film "Don't Look Up" à New York, le 5 décembre 2021. © BestImage

18 / 19 Exclusif - Mischa Barton fait quelques courses avant de promener son chien à Los Angeles, le 9 juin 2021. © BestImage