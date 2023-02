"Pour ta carrière, couche avec Leonardo DiCaprio" : la suggestion plus que douteuse faite à cette célèbre actrice

Les années passent et les polémiques enflent pour Leonardo DiCaprio. En effet, le célébrissime acteur américain est aujourd'hui âgé de 48 ans. Et au fur et à mesure que le temps avance et qu'il vieillit inexorablement, ses compagnes ont... toujours le même âge. Réputé pour ne sortir qu'avec des femmes ayant moins de 25 ans, les choix de celui qui campait le personnage de Jack Dawson dans l'inoubliable film Titanic de James Cameron, dans sa vie amoureuse, interrogent.

Et si ces critères en la matière sont désormais bien connus de tous, presque gravés dans l'imaginaire commun, certains n'ont absolument aucun scrupule et veulent les utiliser pour promouvoir des carrières. Quitte à faire des propositions indécentes. C'est notamment ce qu'a vécu l'actrice Mischa Barton. Comme le montre une interview datant de 2005 de la comédienne, repérée par le Daily Mail, la britannique aujourd'hui âgée de 37 ans a dû faire face à de terribles propositions. Effectivement, alors qu'elle était à peine majeure et qu'elle jouait dans la série télévisée Newport Beach, dont elle était la star, on lui a suggéré d'avoir des rapports sexuels avec Leonardo DiCaprio pour booster sa carrière.

Pour le bien de ta carrière, couche avec cet homme

"Il m'a dit 'Pour le bien de ta carrière, couche avec cet homme'", avait-elle affirmé dans ce vieil entretien qui refait aujourd'hui surface. Une proposition qui émanait directement de... son agent de l'époque, un certain Craig Schneider. Ce à quoi l'actrice a rétorqué qu'elle n'était pas intéressée par les hommes plus âgés. "Leo n'a-t-il pas 30 ans ou quelque chose comme ça ?", s'était-elle d'ailleurs interrogée auprès de Harpers & Queen, le média qui l'avait questionnée en 2005. Leonardo DiCaprio venait à ce moment-là de rompre avec la top model internationale Gisele Bündchen.

Une anecdote particulièrement dérangeante, qui montre les coulisses bien sombres de la façade pleine de paillettes qu'est Hollywood. Mischa Barton a refusé malgré l'insistance de son impresario et bien d'autres ont dû recevoir nombre de propositions sensiblement similaires. Et espérons qu'elles étaient alors mieux conseillées...