Diaporama : "Pour un homme qui a joué Nelson Mandela..." : Morgan Freeman atomisé après sa prestation à la Coupe du monde

Morgan Freeman et sa compagne Linda Keena - Prix des légendes vivantes de l'aviation à l'hôtel Scalaria Event Resort à Sankt Wolfgang im Salzkammergut, Autriche, le 27 août 2022. © Daniel Hinz/API/Bestimage © BestImage, Daniel Hinz

Morgan Freeman pose avec E'Dena Hines, la petite-fille de sa première femme (Jeanette Adair Bradshaw). Cette dernière a été retrouvée morte devant son appartement à New York, très tôt le dimanche le 16 août 2015. © BestImage

