"Pour un homme qui a joué Nelson Mandela..." : Morgan Freeman atomisé après sa prestation à la Coupe du monde

La Coupe du monde 2022 ne ressemble définitivement à aucune autre. Lors de l'attribution de l'évènement il y a 12 ans maintenant, des voix s'étaient élevées pour exprimer leur mécontentement et les griefs étaient nombreux. Pour beaucoup, le petit pays de 2,5 millions d'habitants n'est pas une terre de sport et la nécessité de construire plusieurs stades entraînait un coût écologique trop important. Des chantiers au cours desquels de nombreux travailleurs ont perdu la vie et les critiques se sont vite abattues sur le pays du Moyen-Orient, accusé de ne pas respecter les droits des travailleurs.

Certaines spécificités du Qatar ont également entraîné de vives contestations, notamment de la part des mouvements LGBT. L'homosexualité est illégale dans le pays et les tensions sont importantes autour de la question, au point que le capitaine des Bleus, Hugo Lloris, s'est retrouvé au coeur d'une polémique après ses déclarations. Dans cette atmosphère très lourde, le Mondial s'est lancé le dimanche 20 novembre par le premier match entre le pays hôte et l'Équateur. Avant la rencontre, la cérémonie d'ouverture a été suivie par des millions de téléspectateurs et si l'on savait que le chanteur Jungkook du groupe BTS allait assurer le show musical, la venue de Morgan Freeman a surpris pas mal de monde.

Combien vous ont-ils payé ? Combien pour votre intégrité ?

Le célèbre acteur américain de 85 ans était présent pour faire un discours d'introduction, mais sa venue au Qatar, alors que de nombreuses stars ont refusé de s'y rendre malgré des cachets très importants, a particulièrement irrité certains internautes. Comme le rapporte le Daily Mail, plusieurs comptes certifiés ont remis en cause le choix de l'Américain de se rendre au Qatar, lui qui a interprété le rôle d'une figure légendaire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. "Pour un homme qui a joué Nelson Mandela... C'est tellement décevant de voir Morgan Freeman prendre cet argent et soutenir un régime oppresseur", a indiqué un internaute, avant qu'un autre ne le rejoigne : "Morgan Freeman devrait avoir honte. Combien vous ont-ils payé ? Combien pour votre intégrité ? Ne levez plus jamais votre voix pour les minorités. Vous venez de perdre ce privilège".

Des mots très forts de la part des internautes, qui ont beaucoup de mal à comprendre la décision de l'acteur, qui a beaucoup fait parler de lui hier soir.