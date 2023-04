Diaporama : "Quand il s'est marié..." : Michel Sardou a découvert très tardivement une information primordiale sur son fils

1 / 18 "Quand il s'est marié..." : Michel Sardou a découvert très tardivement une information primordiale sur son fils

Michel Sardou - Enregistrement de l'émission " Vivement Dimanche " Spéciale Les enfants du Top 50.

Père et fils ne sont pas vraiment dans une relation de confidences Archive - Michel Sardou et son fils Romain Sardou, enregistrement de "Vivement Dimanche" le 24 septembre 2008

Pour preuve en mars dernier, Michel Sardou avait confié à "Paris Match" qu'il ignorait un détail important du mariage de son fils en 1999

" Quand mon fils Romain s'est marié, j'ai appris qu'il était avec sa femme depuis sept ans. Je ne le savais pas." Mariage de Romain Sardou et Francesca Gobbi à Paris le 14 octobre 1999

A l'époque, Romain Sardou disait 'oui' à Francesca Gobbi, la mère de ses 3 enfants Mariage de Romain Sardou et Francesca Gobbi à Paris le 14 octobre 1999

Si un divorce a été prononcé entre temps, Romain Sardou a retrouvé l'amour dans les bras de Kym Thiriot

Michel Sardou et son fils Romain Sardou, enregistrement de "Vivement Dimanche" le 24 septembre 2008.

Exclusif - Michel Sardou - Enregistrement de l'émission "Dernier Show" de Michel Sardou, qui sera diffusée le 21 octobre en prime time sur France 2, au Palais des Sports à Paris. Le 12 septembre 2017 Après 50 ans de carrière en tant que chanteur, Michel Sardou a décidé d'arrêter la chanson pour se consacrer au théâtre.

Michel Sardou et ses fils Romain et Davy, enregistrement de "Vivement Dimanche" le 24 septembre 2008.

Exclusif - Romain Sardou et sa compagne Kym Thiriot - Cinéma en Plein Air à Tahiti Beach, organisé par Jacqueline Franjou avec le soutien des villes de Saint-Tropez et de Ramatuelle - Saint-Tropez - 15/08/2022

Exclusif - Michel Sardou en concert au Zenith de Strasbourg lors de la tournée "La dernière danse" le 13 octobre 2017.

Archives - En France, à Paris, rendez-vous avec Michel Sardou et ses deux fils, Romain, 13 ans et Davy, 9 ans. Novembre 1987

Archives - En France, à Paris, rendez-vous avec Michel Sardou, à son domicile, avec ses 2 fils, Romain, 13 ans et Davy, 9 ans, dans le salon, avec sa femme Babette. Novembre 1987

Michel Sardou - Enregistrement de l'émission "Vivement Dimanche" à Paris le 16 Septembre 2015 et qui sera diffusée le 20 Septembre 2015. - Invités principal Valérie Lemercier