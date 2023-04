"Quand il s'est marié..." : Michel Sardou a découvert très tardivement une information primordiale sur son fils

Quelle ne fut pas la joie des fans de Michel Sardou d'apprendre qu'il était finalement revenu sur la décision de prendre sa retraite. Après avoir fait ses adieux à la scène, son épouse Anne-Marie lui a donné l'envie de revenir. Sa nouvelle tournée, baptisée Je me souviens d'un adieu, démarrera le 3 octobre prochain et se terminera le 17 mars 2024 après 52 dates exceptionnelles. Pour célébrer ce come-back incroyable, le magazine Paris Match a décidé de consacrer un hors-série à l'artiste, qui regroupe plusieurs anciens articles sur et avec Michel Sardou. Il s'y confiait comme jamais. Celui qui est mis ce soir en lumière sur Paris Première avec ses plus grandes chansons y évoquait notamment sa vie de famille et la paternité. Père de quatre enfants (Sandrine, 53 ans, Cynthia et Romain, 49 ans et Davy, 44 ans), l'interprète des Lacs du Connemara était revenu sur les relations qu'il entretient avec eux, notamment avec son fils Romain.

Père et fils ont des liens très particuliers. Ils l'ont régulièrement fait savoir. Récemment, alors même que Romain Sardou publiait son nouveau roman, Je t'aime, aux éditions XO le 2 février, Michel Sardou ne mâchait pas ses mots à son égard : "Il a fait un bon livre, j'en voudrais huit. Un écrivain, ça devrait écrire tout le temps. Il a eu une période un peu difficile..." Ce à quoi Romain avait répondu dans Gala : "Il avait dit l'inverse dans son livre. Cela fait cinquante ans que je le pratique, il est capable de dire n'importe quoi. Alors ça glisse. (...) En privé, comme on est tous les deux sanguins, on se dit les choses franchement."

Dans le hors-série de Paris Match, on apprend même que Michel Sardou et Romain se parlaient à peine. L'artiste de 76 ans indique par exemple que le jour du mariage de son fils avec son ex-femme et la mère de ses trois enfants Francesca Gobbi, il ignorait tout de leur histoire. Un côté pas très famille qu'il avait hérité de son père : "Je suis un ours comme lui, même la famille me pèse par moment, avait-il indiqué. Quand mon fils Romain s'est marié, j'ai appris qu'il était avec sa femme depuis sept ans. Je ne le savais pas."

Romain Sardou a retrouvé l'amour

C'est en 2019 que Romain Sardou, encore marié à Francesca, la maman de ses trois enfants Aliénor, Victor et Gabriel, annonçait son divorce. Il a depuis retrouvé l'amour avec une actrice et professeur de yoga répondant au doux nom de Kym Thiriot. Si leur rencontre ne remonte pas à des décennies, Romain Sardou a avoué lui devoir déjà beaucoup puisque selon lui, elle lui a inspiré son oeuvre Un homme averti ne vaut rien : "Sans Kym, effectivement, cette histoire d'amour romanesque n'aurait pas existé." Il ne précise en revanche pas si Kym a été présenté à son papa...