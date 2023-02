Diaporama : "Un homme détestable et méprisable" : Laurent Ruquier vivement descendu par un homme politique

1 / 13 Pour son dernier numéro de "Chez Jordan" sur C8, Jordan De Luxe a reçu Jean Lassalle.

Et l'homme politique a vivement descendu Laurent Ruquier.

Jean Lassalle a en effet gardé un souvenir amer de l'animateur après un accrochage survenu il y a cinq ans dans son émission "On n'est pas couché".

Et il l'a fait savoir en ne mâchant pas ses mots sur l'animateur, "un homme détestable et profondément méprisable", selon lui.

Selon Jean Lassalle, Laurent Ruquier cacherait même bien son jeu pour se faire apprécier du grand public.

Alors, pour le député, il est bien clair qu'il ne partirait jamais en vacances avec lui !

