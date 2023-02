"Un homme détestable et méprisable" : Laurent Ruquier vivement descendu par un homme politique

Chaque jour sur C8, Jordan De Luxe présente son émission Chez Jordan pour lequel il reçoit bon nombre de personnalités, d'univers très différents. En effet, l'animateur peut aussi s'entretenir avec un ancien chroniqueur des Grosses Têtes qu'avec un acteur de sitcom. Mais mercredi 15 février, ce sont les confidences d'un politique qu'il a récoltées, à savoir celles de Jean Lassalle.

Ce dernier a alors eu l'occasion de revenir sur son parcours, sa candidature aux élections présidentielles ou encore de sujets plus personnels. Au cours de l'émission, Jordan De Luxe a également voulu savoir avec quel animateur de télévision il refuserait catégoriquement de partir en vacances. Et le député n'a pas hésité une seule seconde, c'est Laurent Ruquier. La figure de France 2 et Jean Lassalle se sont croisés plusieurs fois dans le cadre d'émissions mais leur dernière rencontre a laissé un souvenir très amer à Jean Lassale. "C'est un homme détestable et profondément méprisable, et je le méprise", a-t-il lâché sans pincettes.

Un petit homme minuscule

C'est en avril 2017 que tout a dégringolé entre le Président de Résistons et le compagnon d'Hugo Manos. À l'époque, Jean Lassalle s'était rendu dans On n'est pas couché et avait reproché à l'animateur de n'avoir diffusé qu'une partie de sa longue interview accordée auparavant. Les deux hommes s'étaient alors vivement écharpés. Depuis, Jean Lassalle a beaucoup de rancune envers Laurent Ruquier. "Il m'a invité il y a cinq ans pendant la campagne électorale, j'avais fait cinq fois son émission (On n'est pas couché, ndlr) et ça s'était toujours très bien passé... Et puis là, je ne sais pas ce qu'il avait reçu comme commandes... En présence de mes fils, je l'ai attendu jusqu'à 4 heures du matin dans les couloirs parce qu'il avait menti. Ce soir-là, je n'ai pas reconnu Ruquier. (...) Ruquier n'est pas connu comme il mériterait de l'être. Je suis heureux de pouvoir assurer sa promotion. C'est un petit homme minuscule", estime-t-il encore aujourd'hui avec véhémence.

Jean Lassalle se dit néanmoins prêt à enterrer la hache de guerre. Il l'a même fait savoir en interpellant directement Laurent Ruquier : "Écoute Laurent, arrêtons, nous ne méritons pas ça, ni l'un, l'autre. Tu m'as invité cinq fois et ça s'est très bien passé. Tu t'es comporté d'une manière indigne les deux dernières fois. On passe l'éponge et on repart." Le message est passé !