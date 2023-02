Un demi-siècle les séparent ! Un ancien des Grosses Têtes en couple avec une femme bien plus jeune

S'il se fait plutôt discret, pourtant, Jean-Luc Moreau est une personnalité bien connue du milieu théâtral, lui qui est comédien et metteur en scène prolifique. Il a également nourri sa notoriété d'une participation dans l'émission de Laurent Ruquier On n'demande qu'à en rire sur France 2 en tant que juré, de 2010 à 2013. Qui plus est, en 2014, il a rejoint ce même Laurent Ruquier sur RTL pour devenir l'un des sociétaires de son programme Les Grosses Têtes.

Du côté de sa vie privée, Jean-Luc Moreau, 78 ans, s'épanouit auprès d'une certaine Elie, qui n'est âgée que de 25 ans. "On se dit : '53 ans, elle est très intéressée'. Mais, elle ne peut pas être intéressée, je n'ai rien ! Je serais blindé, j'aurais des bagnoles... oui mais là je n'ai rien, je n'ai pas d'appartement", a-t-il confié sur leur très grande différence d'âge dans Chez Jordan (C8) ce mardi 14 février.

Cette femme allait devenir la femme de ma vie

Et malgré tout, cela fait déjà quatre ans qu'ils filent le parfait amour. "Quand j'ai rencontré Elie, on a été prendre un verre et la succession des événements s'est faite dans une incroyable inconscience. Parce que je vais te dire quelque chose que tu ne croiras pas : Elie ne savait pas que j'étais metteur en scène". En effet, d'après Jean-Luc Moreau, sa jeune compagne ne l'avait repéré que dans l'émission de Laurent Ruquier, le trouvant alors "gentil". Mais ce n'est que quinze ans plus tard qu'elle lui a parlé pour la première fois. "Elle voit que j'existe sur Facebook et m'envoie un message pour me demander si je joue au théâtre. Je lui dit de venir me voir avec son copain ou sa copine, elle me dit qu'elle viendra seule. Puis après la représentation, j'ai vu une grande et jolie brune mais je n'ai absolument pas pensé que cette femme allait devenir la femme de ma vie", a-t-il expliqué.

A ce moment-là, Elie ne savait pas non plus que Jean-Luc Moreau était le papa de six enfants (David, 45 ans, Romain, 34 ans, Constant, 32 ans, Esther, 26 ans, Camille, 16 ans et Adèle, 10 ans). "Elle ne savait rien de moi !", a-t-il assuré. Une aubaine, à la fois pour Elie qui ne souhaite pas devenir maman et pour le comédien qui ne veut plus de bébé. "Son parcours avec moi, il est tout à fait pur, encore une fois, je n'ai rien à lui laisser", a-t-il conclu sur le sujet.