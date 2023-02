Diaporama : Affaire conclue : Deux acheteurs partagent un lien particulier, étonnantes révélations

1 / 11

Il y a bientôt un an, une nouvelle acheteuse a débarqué dans "Affaire conclue". Exclusif - Pierre François Garcier, Gerald Watelet, Diane Chatelet, François Cases Bardina, Anne-Catherine Verwaerde, Damien Tison, Alexandra Morel et Stephane Vanhandenhoven - Backstage de l'enregistrement de l'émission prime "Affaire conclue" dans les écuries du château de Chantilly, présentée par S.Davant et qui sera diffusée sur France 2. © Guillaume Gaffiot / Bestimage © BestImage, Guillaume Gaffiot/Bestimage