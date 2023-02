Affaire conclue : Deux acheteurs partagent un lien particulier, étonnantes révélations

En 2017, France 2 a lancé son émission d'enchères Affaire conclue, laquelle a tout de suite rencontré beaucoup de succès. En plus du concept, ce sont les acheteurs qui contribuent à la popularité du programme. En effet, ils sont devenus de véritables petites stars eux-mêmes, comme Caroline Margeridon, Julien Cohen ou encore Diane Chatelet. Alors forcément, les arrivées régulières de nouvelles recrues suscitent toujours beaucoup d'intérêt. En mars 2022, Cynthia Conte a notamment rejoint la joyeuse bande de brocanteurs. Et l'antiquaire spécialisée dans le mobilier du XVIIIe siècle n'a que de bons retours à partager.

"Tout s'est déroulé dans la bienveillance et ce n'est pas de la langue de bois. J'ai eu des attentions et un peu de paternalisme aussi", a-t-elle rapporté lors d'une interview pour Télé Star. Et pour elle de faire le point sur ses rencontres avec le reste de l'équipe : "Paul Azzopardi a vraiment été adorable. Anne-Catherine Verwaerde est une femme charmante et Aurore est un bonbon". Cynthia Conte n'était toutefois pas totalement en terrain inconnu puisqu'elle a eu l'opportunité de côtoyer l'un des acheteurs dans le passé comme elle l'a précisé. "François Cases Bardina lui, connaît mon père. Ils se sont rencontrés il y a vingt ans", a-t-elle révélé.

La brocante, une affaire de famille pour Cynthia Conte

Il faut dire que le père de Cynthia Conte a évolué dans l'art lui aussi, lui transmettant sans aucun doute sa passion pour les objets rares. À tel point que père et fille collaborent aujourd'hui ensemble. "Mon grand-père a été brocanteur après-guerre. Ensuite mon père a été ébéniste, majeur de sa promotion à l'école Boulle. Je travaille maintenant avec lui", a-t-elle indiqué. Et lorsqu'il s'agit d'antiquités, c'est toute la famille qui s'y met ! "C'est ma mère qui s'occupe de la galerie principale et avec mon père on chine pour la petite galerie. J'ai appris à ses côtés mais aussi en école ; j'ai étudié l'Histoire de l'art à la Sorbonne. Je suis partie à Florence et j'ai travaillé à Christie's".