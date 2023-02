Diaporama : Alain Prost séparé d'Anne-Marie après 37 ans de mariage : "Le divorce ne change rien", leur relation intacte

1 / 12 Alain Prost séparé d'Anne-Marie après 37 ans de mariage : "Le divorce ne change rien", leur relation intacte

2 / 12 Alain Prost, séparé d'Anne-Marie, quelles sont leurs relations depuis le divorce ? Alain Prost - Avant-première du film "Toute ressemblance..." au cinéma UGC Ciné Cité Les Halles à Paris. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

3 / 12 Alain Prost a été marié avec Anne-Marie de 1980 à 2017, année de leur séparation. Ensemble ils ont eu deux garçons, Nicolas et Sacha Alain Prost aux obsèques de Jean-Pierre Jabouille en l'église St Pierre, place de la Libération à Montfort l'Amaury dans le département des Yvelines, France, le 10 février 2023. © Baptiste Autissier/Panoramic/Bestimage © BestImage, Baptiste Autissier / Panoramic / Bestimage

4 / 12 Depuis leur séparation, les choses se passent plutôt bien entre l'ancien pilote et son ex femme. "Il est important pour moi de maintenir une belle harmonie", expliquait Alain Prost en 2018 Alain Prost et sa femme Anne-Marie - Inauguration du restaurant 'La Petite Maison de Nicole' a l'hotel Fouquet's Barriere a Paris le 21 Janvier 2013. © BestImage, Agence / Bestimage

5 / 12 Alain Prost a depuis retrouvé l'amour auprès de Bernadette Cottin, ce qui ne l'empêche pas d'avoir de bonnes relations avec son ex. "Anne-Marie reste la mère de mes enfants. Et c'est aussi dans l'intérêt de Nicolas et de Sacha", ajoute-t-il Alain Prost lors du Grand Prix de Monaco 2022 de F1, à Monaco, le 29 mai 2022. © Bruno Bebert/Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

6 / 12 Un divorce qui s'est bien passé, comme l'affirme Alain Prost. "Nous restons liés, nous avons des contacts presque journellement. Le divorce ne change rien", conclut-il Alain Prost et sa femme Anne-Marie - Inauguration du restaurant 'La Petite Maison de Nicole' a l'hotel Fouquet's Barriere a Paris le 21 Janvier 2013. © BestImage, Agence / Bestimage

7 / 12 L'ancien champion de Formule 1 fête aujourd'hui ses 68 ans et il y a fort à parier pour qu'il soit entouré de ses proches pour cette belle journée Exclusif - Alain Prost - People dans les loges lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid au Parc des Princes à Paris le 15 février 2022. © Rachid Bellak/Bestimage © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

