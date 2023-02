Alain Prost séparé d'Anne-Marie après 37 ans de mariage : "Le divorce ne change rien", leur relation intacte

Ils sont peu dans l'histoire du sport automobile à pouvoir se targuer d'avoir eu une aussi belle carrière que celle d'Alain Prost. Le Français originaire de Lorette dans la Loire a remporté le championnat du monde de Formule 1 à 4 reprises, empochant également 51 victoires en Grand Prix dans une carrière longue de 13 ans. Retraité en 1993, il est depuis resté dans le monde du sport automobile et il était encore l'an dernier directeur non-exécutif au sein de l'écurie Alpine F1 Team. Non reconduit à son poste, le champion n'avait pas dirigé cette éviction. "Je n'étais plus impliqué dans les décisions, parfois je ne les partageais pas, même pas du tout, mais je devais continuer de véhiculer la parole officielle. (...) Les relations se sont de plus en plus compliquées, je sentais qu'il y avait beaucoup de jalousie", expliquait-il dans L'Équipe.

Malgré cette mauvaise nouvelle, Alain Prost peut avoir le sourire puisque ce vendredi 24 février, il fête ses 68 ans. Certainement l'occasion pour l'ancien pilote de partager un bon moment avec ses 3 enfants, Nicolas, Sacha et Victoria. Si cette dernière est née de sa relation avec sa nouvelle femme, Bernadette Cottin, ses deux fils sont issus de son histoire avec Anne-Marie Barges. Le couple s'est marié en 1980 avant de se séparer en 2017, après trente-sept ans de mariage. Une rupture forcément compliquée pour l'ancien pilote, qui s'était confié à Paris Match en novembre 2018 sur cette histoire.

Il est important pour moi de maintenir une belle harmonie. Anne-Marie reste la mère de mes enfants

Lorsque le journaliste lui demandait comment se passent les relations avec Anne-Marie depuis leur séparation, Alain Prost n'évitait pas le sujet et affirmait que les choses se passaient pour le mieux. "Il est important pour moi de maintenir une belle harmonie. Anne-Marie reste la mère de mes enfants. Et c'est aussi dans l'intérêt de Nicolas et de Sacha. Nous restons liés, nous avons des contacts presque journellement. Le divorce ne change rien", assurait l'ancien pilote.

Alors qu'il fête aujourd'hui ses 68 ans, Alain Prost est un homme heureux, de nouveau en couple et qui va pouvoir fêter cette belle journée auprès des siens !