Diaporama : Alexandra Lamy, un "pote avec des seins" pour Jean Dujardin : révélations sur leur relation et leur pénible rupture

1 / 19 Alexandra Lamy, un "pote avec des seins" pour Jean Dujardin : révélations sur leur relation et leur pénible rupture

2 / 19 Pendant 10 ans, de 2003 à 2013, Jean Dujardin et Alexandra Lamy ont vécu une belle histoire d'amour. Jean Dujardin et Alexandra Lamy - Montée des marches du film "Thérèse Desqueyroux" pour la cérémonie de clôture du 65ème Festival du film de Cannes © BestImage, JACOVIDES-BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

3 / 19 Malheureusement, ils se séparent et annoncent leur rupture en novembre 2021. Alexandra Lamy à l'avant-première du film "Zodi et Téhu, frères du désert" au cinéma UGC Normandie à Paris, France, le 29 janvier 2023. Le film sera en salle le 8 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

4 / 19 Pour la comédienne, la rupture a été très difficile. Archive - Alexandra Lamy et Jean Dujardin lors de l'avant-premiere des Infideles a Paris le 14 fevrier 2012 © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

5 / 19 Malgré sa discrétion, Alexandra Lamy s'est exprimée à plusieurs reprises sur sa peine. Jean Dujardin - Avant-première du film "Mascarade" au cinéma Pathé Wepler à Paris. Le 20 octobre 2022 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

6 / 19 Après leur rupture, Jean Dujardin a refait sa vie et Alexandra Lamy est partie s'installer à Londres. Jean Dujardin et Alexandra Lamy lors de la 84ème cérémonie des Oscars à Los Angeles en février 2012. © BestImage, FAMEFLYNET / BESTIMAGE

7 / 19 Leurs rapport sont "cordiaux" et l'actrice assure qu'elle pourrait retrouver son ex-mari sur un tournage sans aucune rancoeur. Alexandra Lamy à l'avant-première du film "Zodi et Téhu, frères du désert" au cinéma UGC Normandie à Paris, France, le 29 janvier 2023. Le film sera en salle le 8 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

8 / 19 Jean Dujardin, narrateur à l'avant-première du film "Les Gardiennes de la planète" à la maison de l'UNESCO à Paris, France, le 3 février 2023. © Coadic Guirec/Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

9 / 19 JEAN DUJARDIN ET ALEXANDRA LAMY - AVANT-PREMIERE DU FILM "UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" AU GAUMONT MARIGNAN A PARIS LE 15 JUIN 2012 PREMIERE OF "UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS SEUL" IN PARIS 15/06/2012 © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

10 / 19 Alexandra Lamy au photocall de la cérémonie de clôture de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de La Rochelle, France, le 17 septembre 2022. © Patrick Bernard/Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

11 / 19 ALEXANDRA LAMY ET JEAN DUJARDIN - DINER DU 65 EME ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL DU FILM DE CANNES, LE 20 MAI 2012. © BestImage, BORDE-MOREAU / BESTIMAGE

12 / 19 Jean Dujardin durant l'avant première mondiale au Grimaldi Forum à Monaco, le 9 février 2023, du film "Les gardiennes de la planète" réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par J.Dujardin. Ce film est inspiré par le poème d'Heathcote Williams, "Whale Nation". Il nous fait découvrir le Groenland, le Mexique, l'Argentine, la Polynésie, mais aussi la Bretagne, la Méditerranée et la Normandie, l'Afrique du sud, l'Australie, le Tonga, le Kamtchatka ou encore l'Antarctique, Hawaï, et la Norvège. L'histoire commence par une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, on découvre l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d'années. La sortie en salle se fera le 22 février. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

13 / 19 Archive - Jean Dujardin et Alexandra Lamy lors de la soiree GQ des hommes de l'annee au Ritz a Paris, le 18 janvier 2012 © BestImage, RACHID BELLAK / BESTIMAGE

14 / 19 Alexandra Lamy - Photocall de "Touchées" lors de la 24ème édition du Festival de la Fiction TV de la Rochelle. Le 14 septembre 2022 © Patrick Bernard / Bestimage © BestImage, PATRICK BERNARD / BESTIMAGE

15 / 19 ALEXANDRA LAMY ET JEAN DUJARDIN - AVANT PREMIERE DE " THE ARTIST " AU GRAND REX A PARIS © BestImage, AGENCE / BESTIMAGE

16 / 19 Jean Dujardin durant l'avant première mondiale au Grimaldi Forum à Monaco, le 9 février 2023, du film "Les gardiennes de la planète" réalisé par Jean-Albert Lièvre et raconté par J.Dujardin. Ce film est inspiré par le poème d'Heathcote Williams, "Whale Nation". Il nous fait découvrir le Groenland, le Mexique, l'Argentine, la Polynésie, mais aussi la Bretagne, la Méditerranée et la Normandie, l'Afrique du sud, l'Australie, le Tonga, le Kamtchatka ou encore l'Antarctique, Hawaï, et la Norvège. L'histoire commence par une baleine à bosse échouée sur un rivage isolé. Alors qu'un groupe d'hommes et de femmes organise son sauvetage, on découvre l'histoire extraordinaire des cétacés, citoyens des océans du monde, essentiels à l'écosystème de la planète depuis plus de 50 millions d'années. La sortie en salle se fera le 22 février. © Bruno Bebert / Bestimage © BestImage, Bruno Bebert / Bestimage

17 / 19 Alexandra Lamy - Rendez-vous lors de la première édition du Festival du Film de Demain au Ciné Lumière à Vierzon. Le 3 juin 2022 © Coadic Guirec / Bestimage © BestImage, COADIC GUIREC / BESTIMAGE

18 / 19 Semi-Exclusif - Alexandra Lamy - Projection du téléfilm "Touchées" au cinéma Majestic à Compiègne, le 20 mars 2022. C'est la première réalisation d'Alexandra Lamy. Téléfilm produit par TF1 et adapté du roman graphique éponyme paru en 2019 (Ed.Payot). On y retrouve au casting sa fille C.Jouannet, M.Doutey, C.Tagbo, A.Bescond. Ce téléfilm a été diffusé le 23 février 2022 en Belgique sur la chaîne RTL-TVI. © BestImage, Christophe Clovis / Bestimage