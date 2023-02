Alexandra Lamy, un "pote avec des seins" pour Jean Dujardin : révélations sur leur relation et leur pénible rupture

Ce dimanche 19 février, la belle Alexandra Lamy sera sur TFX pour la diffusion du film Jamais le premier soir. À cette occasion, revenons sur la vie de la comédienne, grandement marquée par son couple mythique avec Jean Dujardin. De l'écran, chouchou et loulou sont passés à la réalité. Tombés amoureux sur le tournage de la série Un gars, une fille, les deux acteurs se sont mis en couple très rapidement pour le plus grand bonheur des fans. Mais après dix ans d'une idylle devenue emblématique, ils ont décidé de se séparer...

Pourtant, leur relation était plus qu'évidente : même humour, même passion pour la comédie, même naturel et même franc-parler. À l'époque, lorsque les médias demandaient à Jean Dujardin de décrire sa partenaire, il répondait "c'est mon pote avec des seins". Mais rapidement, de "potes", ils deviennent amants. Amoureux et protecteur, l'acteur s'empresse de demander à la productrice de Une gars, une fille une égalité des salaires, car oui, Alexandra Lamy gagnait moins que lui pour le même travail... Le 25 juillet 2009, les tourtereaux se marient à Anduze, petite commune du Gard où ils achètent une maison. Ils vivent heureux mais n'auront pas d'enfants. En 2011, lui rencontre le succès outre-Atlantique grâce à son rôle dans The Artist. Il remporte un Oscar et voit sa carrière propulsée mais, au même moment, sa relation avec Alexandra Lamy se dégrade et Jean Dujardin annonce finalement leur séparation en novembre 2013.

Aujourd'hui, nos rapports sont cordiaux

Après dix belles années de vie commune, le choc est rude et la séparation est difficile. S'ils sont toujours restés discrets sur le sujet, Alexandra Lamy avait cependant confié avoir beaucoup souffert auprès de Femme Actuelle en 2015. "Ça n'a pas été facile de tourner la page, mais la vie continue. Et puis, tous les deux, on a vécu des choses merveilleuses. Il ne faut garder que les bons souvenirs. C'est plus constructif que de verser dans le reproche ou l'amertume. Aujourd'hui, nos rapports sont cordiaux", assurait-elle alors.

Loin de haïr son ex-mari malgré le fait qu'il a refait sa vie avec la patineuse Nathalie Péchalat, Alexandra Lamy préfère garder en mémoire les bons souvenirs. "Cette histoire représente dix ans de mon existence. Pourquoi tout remettre en question ? Ce serait dommage puisque nous avons été heureux", expliquait-elle à Paris Match en 2019.