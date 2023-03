Diaporama : Alizée en larmes, Nikos Aliagas décontenancé : ce qui a bouleversé la chanteuse face à l'animateur...

1 / 22 Alizée en larmes, Nikos Aliagas décontenancé : ce qui a bouleversé la chanteuse face à l'animateur...

2 / 22 Alizée était l'invitée de 50'Inside. © TF1, 50'Inside

3 / 22 Alizée est alors revenue sur certaines étapes de sa vie et a été chamboulée par une photo de son enfance. © TF1, 50'Inside

4 / 22 La chanteuse n'a pu contenir ses larmes. "Oh là là ! Bah là, je pense que j'ai l'âge de Maggy. C'était au carnaval à Ajaccio. Et...", a-t-elle commencé, avant d'être interrompue par les sanglots dans sa voix. © TF1, 50'Inside

5 / 22 Alizée, reconnaissante de sa vie actuelle, lâche : "J'ai 38 ans maintenant et depuis cet âge-là, il s'en est passé des choses...". © TF1, 50'Inside

6 / 22 Émue aux larmes, la chanteuse a bouleversé Nikos Aliagas. © TF1, 50'Inside

7 / 22 En effet, l'animateur a présenté ses excuses à la mère de deux enfants. "Je ne voulais pas vous faire pleurer ! C'est dingue ce que peut faire une simple photo..." Exclusif - Nikos Aliagas - Vernissage de l'exposition "Regards Vénitiens" de l'artiste photographe Nikos Aliagas au Palazzo Vendramin Grimani. Venise, le 3 Février 2023. © Dominique Jacovides / Bestimage © BestImage, DOMINIQUE JACOVIDES

9 / 22 Exclusif - Alizée a participé à la dernière journée de la 9ème édition de l'association 'La Marie Do' à Ajaccio en tant que marraine le 11 octobre 2015. Elle est venue soutenir cette association de lutte contre le cancer. La chanteuse insulaire a tenu à faire le tour des animations, elle a notamment joué avec les nombreux enfants et elle a apporté son soutien à tous les bénévoles et à la famille de Marie-Do. Alizée a également participé au défilé de mode en compagnie de sa fille Annily avant de clôturer la journée avec la chorale et le fameux lâcher de ballons. C'est en 2007 que l'association est crée pour honorer la mémoire d'une employée d'Air Corsica, Marie-Dominique Versini, qui a lutté avec courage avant d'être emportée à l'âge de 35 ans par un mélanome. La Direction d'Air Corsica répond alors favorablement au projet porté par des salariés désireux d'honorer la mémoire de leur collègue en créant une association éponyme. Au-delà de cet hommage, la volonté des bénévoles de l'association, est aussi d'envoyer un message fort à tous ceux qui, de près ou de loin, sont touchés par le cancer en leur apportant un témoignage d'affection et des soutiens concrets lors de leur parcours contre la maladie : aides financières, investissements de confort dans les hôpitaux / clinique en Corse et les maisons d'accueil sur le continent pour des familles obligées de partir pour des soins, des équipements chirurgicaux et des projets de recherche Crédit obligatoire © Photos Olivier Huitel / Crystal / Bestimage - © BestImage, Olivier Huitel

20 / 22 Exclusif - Grégoire Lyonnet et sa femme, la chanteuse Alizée - Jour 1 - Backstage - Enregistrement de l'émission "Embarquement immédiat" au théâtre de verdure du Casone à Ajaccio, diffusée le 4 novembre sur France 3. Le 10 octobre 2022. Pour "Embarquement immédiat", P.Fiori réunit à Ajaccio, ses amis chanteurs et musiciens, insulaires et du continent, pour célébrer en musique et en public, un répertoire corse haut en couleur et généreux. En tout, ce sera plus d'une quinzaine d'artistes et formations musicales qui interpréteront en solo, duo, trio ou collégiale, une vingtaine de chansons du patrimoine corse : Terra Corsa, Corsica, Catena, Diu Vi Salvi Regina, Chi fa, Viaghji Ti vecu o la mio bandera... © Olivier Sanchez / Bestimage © BestImage, Olivier Sanchez

