Alizée en larmes, Nikos Aliagas décontenancé : ce qui a bouleversé la chanteuse face à l'animateur...

Et en effet, Alizée a eu de multiples étapes dans sa vie. Lors de cet entretien, la jeune femme s'est ainsi confiée sur son enfance teintée de moqueries. "La vraie histoire c'est que quand j'étais au primaire je n'avais pas d'amis, j'étais jamais invitée aux anniversaires. Toujours toute seule. On se moquait un peu. J'avais des lunettes. C'était pas du harcèlement scolaire, mais c'étaient les prémices", a-t-elle confié à Nikos Aliagas. Finalement, c'est grâce à la musique que la chanteuse a pu trouver une porte de sortie à son mal-être. "Quand j'ai commencé à chanter, j'avais l'impression que c'était un peu une échappatoire. Je m'échappais et je me disais 'Ça y est en fait, tous ces trucs, ces embrouilles de gosses, d'ados, moi je vais travailler avec des adultes et je ne vais plus avoir ça". Fort heureusement, elle a pu compter sur l'aide précieuse de Mylène Farmer. Parce que sans elle, Alizée n'aurait pas eu la carrière qui a été la sienne...