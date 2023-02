Alizée et Annily, copies conformes : la chanteuse radieuse au ski en famille, sa fille est son double !

Une maman épanouie ! Partie une semaine avec ses filles au ski à La Clusaz, la chanteuse Alizée a profité à fond de ses deux princesses, aussi à l'aise à poser dans la neige que sur des patins à glace, des skis... ou même un snowboard ! Et à voir la petite Maggy (3 ans et demi) dans sa combinaison léopard glisser avec tant de naturel, on se dit qu'une graine de championne est née... D'ailleurs la petite fille a remporté cette semaine sa "première médaille", faisant la fierté de sa maman.

Il faut dire qu'elle a pas mal d'exemples à suivre : son papa, Grégoire Lyonnet, qui semble lui aussi adorer le snow, sa mère et sa grande soeur Annily (bientôt 18 ans), née du premier mariage de sa maman avec Jérémy Châtelain mais qui a bien profité de cette semaine en famille. La jeune fille, qui vit en Corse avec sa mère et son beau-père, ressemble d'ailleurs de plus en plus l'ancienne gagnante de Danse avec les Stars, un détail immanquable sur les photos.