Jérémy Chatelain : Cheveux longs et "biscotos" saillants, depuis la Star Academy l'ex-mari d'Alizée a bien changé

Jeune homme frêle dont le visage était souvent caché derrière une longue chevelure stylisée par du gel, Jérémy Chatelain a bien changé depuis sa participation à la Star Academy 2 en 2002. Sur Instagram, l'interprète du titre J'aimerai s'est dévoilé dans une salle de musculation avec toute la tenue du parfait sportif.

Mieux, ses bras et plus particulièrement ses biceps semblent désormais être parfaitement sculptés. La preuve ? Le chanteur a été filmé en train de soulever un énorme poids par son coach personnel, qui a indiqué qu'il comptait bien transformer radicalement son élève. "Et ce n'est que le début" indique-t-il d'ailleurs dans sa story personnelle. Alors, l'ancien participant à la Star Academy serait-il en passe de devenir un vrai bodyduilder ?

En couple avec Alizée après leur coup de foudre en 2003 à l'Eurobest de Cannes, Jérémy Chatelain s'était même marié avec la chanteuse la même année à Las Vegas. Parents d'Annily (17 ans), ils se sont malheureusement séparés en 2011. Un "échec" pour l'interprète du titre Moi Lolita qui confiait dans l'émission Les Maternelles, en 2015, sur France 5 : "Quand j'étais petite, je voulais fonder une famille avant d'être chanteuse. Mes parents n'étant en plus pas divorcés, j'ai eu l'impression d'avoir raté ce qu'ils avaient réussi".

Ça a été dur

Pourtant, Jérémy Chatelain et Alizée avaient finalement très bien géré leur séparation et avait expliqué à leur fille pourquoi ils avaient décidé de se séparer. "Ça a été dur, mais les enfants sentent les choses. Je pars du principe que quel que soit l'âge de l'enfant, il faut dire la vérité et leur expliquer les choses comme à des adultes. Leur dire : 'Voilà, on ne s'entend pas, tu vois bien qu'on se dispute et tu vois bien qu'on sera plus heureux si on n'est plus ensemble.' Et elle a compris", avait confié la chanteuse.

Depuis cette rupture, Alizée s'est mariée avec Grégoire Lyonnet en 2016. Ensemble ils sont devenus parents de Maggy (2 ans et demi). De son côté, Jérémy Chatelain est en couple avec Julie Favre. Le 27 mai 2018, leur fils Forest est né.