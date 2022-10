Jérémy Chatelain divorcé d'Alizée : ce qui a été fatal à leur relation

Alizée est une femme heureuse et amoureuse. Depuis bientôt dix ans, la belle brune de 38 ans file le parfait amour avec Grégoire Lyonnet, avec lequel il a eu une petite fille prénommée Maggy (2 ans et demi). Mais avant cela, c'est Jérémy Chatelain qui partageait sa vie. Leur route s'est toutefois séparée après neuf ans d'amour et elle avait expliqué pour quelle raison.

Leurs regards se sont croisés pour la première fois en 2003 à l'Eurobest à Cannes. Le charmant brun qui fête aujourd'hui ses 38 ans était alors en pleine tournée de la saison 2 de la Star Academy. Très vite, ils se sont mis en couple et se sont même unis quelques mois plus tard à Las Vegas. De leur union est née Annily (17 ans) et ils ont vécu neuf années à trois. Mais Alizée et Jérémy Chatelain ont ensuite fait le choix de se séparer. "Nous nous étions connus très jeunes et nous étions installés tout de suite ensemble. Du coup, nous avons 'grandi' en même temps et avec les années, j'avais davantage l'impression de vivre avec mon frère jumeau qu'avec un mari", confiait la chanteuse qui a participé à Mask Singer 2022 à Paris Match à l'époque.

Malgré tout, ils avaient tenté de sauver leur histoire d'amour afin de ne pas perturber Annily, sans succès. "Pour préserver notre fille, nous avons tout de même tenté de sauver notre couple et notre séparation m'a beaucoup ébranlée. Pendant longtemps, j'ai refusé de rencontrer qui que ce soit pour ne pas faire subir encore une fois la même chose à ma fille", avait poursuivi Alizée. Et en 2015, elle avait expliqué dans Les Maternelles qu'elle avait vécu son divorce comme un échec, notamment car ses parents n'ont jamais divorcé. "Ça a été dur, mais les enfants sentent les choses. Je pars du principe que quel que soit l'âge de l'enfant, il faut dire la vérité et leur expliquer les choses comme à des adultes. Leur dire : 'Voilà, on ne s'entend pas, tu vois bien qu'on se dispute et tu vois bien qu'on sera plus heureux si on n'est plus ensemble.' Et elle a compris", avait-elle répondu quand on lui a demandé comment ils avaient annoncé la nouvelle à leur fille.

Depuis, chacun a refait sa vie. Alizée est comblée grâce à Grégoire Lyonnet qu'elle a rencontré lors de sa participation à Danse avec les stars, en 2013. Tous deux ont partagé l'aventure ensemble et l'ont même remportée. De son côté, Jérémy Chatelain a eu un autre enfant avec une certaine Julie. Un petit garçon qui se prénomme Forest. Plus discret en ce qui concerne sa vie privée, on ne sait pas s'ils sont encore ensemble aujourd'hui.