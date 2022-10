Alizée victime d'un accident "violent" dans Mask Singer : elle garde des séquelles de son traumatisme crânien

Mask Singer 2022 était de retour le 4 octobre pour la demi-finale. L'Éléphant, la Tortue, la Mariée et le Singe se sont affrontés afin de décrocher leur place pour la finale. Malheureusement pour le dernier personnage, il a été démasqué hier soir. C'est Alizée qui s'y cachait et, comme elle l'a confié dans L'enquête continue, elle aurait dû faire le show lors de la précédente saison. Mais un accident a tout bouleversé.

Les plus fidèles de l'émission se souviennent encore que l'an passé, lors du premier prime, le présentateur Camille Combal avait annoncé que l'un des personnages venait de se blesser et que, par mesure de précaution, il ne chanterait pas le soir-même. Mais deux semaines plus tard, les téléspectateurs de TF1 ont appris que la personnalité en question ne participerait finalement pas à la saison 3.

Ce n'était que partie remise puisqu'elle a fait son retour cette année, toujours sous le costume du Singe. Et elle s'est hissée jusqu'en demi-finale. Eliminée lors de l'émission du 4 octobre, Alizée a fait quelques révélations sur les raisons de son abandon l'an passé. Les téléspectateurs ont tout d'abord pu découvrir l'épouse de Grégoire Lyonnet faire son arrivée dans les studios pour répéter un morceau. "Encore maintenant, je continue à me soigner. Je vais chez le kiné tout le temps", lance-t-elle à un membre de l'équipe qui a évoqué son incident.

Alizée a ensuite expliqué face caméra ce qu'il s'était passé. "J'avais fait toutes mes répétitions plateau, enfilé mon costume et je me disais que peut-être que monter sur le dos de Camille Combal comme un petit singe, ça aurait été sympa. J'avais mon agent à côté de moi, donc je lui ai demandé de se retourner pour que j'essaye de monter sur lui et, en fait, il n'était pas du tout au courant. On est tombés à la renverse et moi, je suis tombée sur la tête. Ça a été assez violent comme choc" a dévoilé la femme de Grégoire Lyonnet.

Si elle pensait pouvoir reprendre la compétition en cours de route, Alizée a vite compris que cela serait impossible en voyant que son état ne s'améliorait pas. "Pendant trois semaines dès que je me levais, en fait, je tombais. C'était vraiment très compliqué. Je n'en pouvais plus ! Mon petit traumatisme crânien m'a empêché de pouvoir faire la saison", a-t-elle confié. L'ancienne épouse de Jérémy Chatelain n'a pas caché qu'elle était "frustrée" d'avoir été coupée en plein vol. Heureusement, la production lui a permis de faire son grand retour pour la saison 4.