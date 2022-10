"C'est une surprise de dingue !" : Alizée et de Grégoire Lyonnet reviennent dans Danse avec les stars !

Il y a neuf ans, ils avaient remporté le précieux trophée de Danse avec les stars. Le 30 septembre 2022, Alizée et Grégoire Lyonnet ont de nouveau foulé le parquet de TF1 pour faire une surprise à Carla en train de réaliser une salsa avec son partenaire. Invités surprise de cette émission, les parents de Maggy (née en novembre 2019) et créateurs du studio de danse Lyonnet à Ajaccio sont apparus plus complices que jamais face à Camille Combal et au jury composé de Bilal Hassani, François Alu, Chris Marques et Marie-Agnès Gillot.

C'est une surprise de dingue !

"Les gagnants de la saison 4 ! Ça fait plaisir de vous voir ici !" s'exclame Camille Combal suite à leur prestation. "Nous aussi ! Ouh quel stress !" confie l'interprète du titre Moi... Lolita, essoufflée par la danse qu'elle vient de réaliser. "C'est une surprise de dingue !", ajoute l'animateur, heureux de retrouver les amoureux. "C'est ouf ! Je m'y attendais pas du tout !", déclare la candidate Carla, flattée d'avoir été rejointe par l'un des couples emblématiques de Danse avec les stars.

Du côté du jury, François Alu souligne la "très belle alchimie" des danseurs, Marie Agnès indique avoir "adoré" leur prestation soulignant qu'elle était "vive, puissante et précise". Chris Marques salue une "salsa géniale" tandis que Bilal Hassani a souligné la coordination des danseurs et des invités surprises. "C'est la première fois que vous dansez à 4 et pourtant on dirait que vous avez fait ça ensemble toute la semaine. C'était incroyable", indique-t-il.

Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi à l'arrivée surprise du couple. "9 ans après leur rencontre sur le parquet de #DALS,le couple Alizée/Grégoire dure encore et reste plus complice que jamais...", "Revoir Alizee et Grégoire c'est dingue, ils dansent toujours incroyablement bien. Petit côté nostalgique de leur incroyable saison !", "OMG le retour surprise de Gregoire Lyonnet et Alizée !!!! #DALS #DALS12", "J'avais 13 ans lorsque Alizée et Grégoire ont gagné maintenant j'ai 22 tellement de souvenirs", peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux.