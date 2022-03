Alizée : Séjour féérique au ski avec Maggy et Grégoire, son "seul amour"

"Très belles photos et magnifique famille et Maggy tellement choupinette", "Ma reine des neiges", "J'adore les.oreilles sur son casque", "Non mais ce casque, elle est trop chou", "Belle petite famille, du bonheur qui fait du bien", "Elle est trop mimi.." ont commenté certains internautes, conquis par le style inimitable de Maggy.

Amoureuse, Alizée a également partagé plusieurs clichés avec son mari Grégoire Lyonnet. Les mariés ont partagé plusieurs bisous en haut des pistes dans un cadre féérique. "One Love" écrit l'interprète du titre Moi, Lolita en légende.