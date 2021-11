Diaporama Anna Wintour grand-mère pour la 3e fois ! Bee Shaffer vient d'accoucher, photos du bébé

1 / 14 Anna Wintour grand-mère pour la 3e fois ! Bee Shaffer vient d'accoucher, photos du bébé

2 / 14 Bee Shaffer et sa mère Anna Wintour - Soirée Costume Institute Benefit Gala (Met Ball) sur le thème de "Manus x Machina" au Metropolitan Museum of Art à New York.

3 / 14 Anna Wintour est venu au MET Gala avec sa fille Bee Shaffer à New York le 13 septembre 2021

4 / 14 Anna Wintour, Bee Schaffer - Les célébrités arrivent à l'ouverture de l'exposition Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination à New York, le 7 mai 2018 © Christopher Smith/AdMedia via Zuma/Bestimage

5 / 14 Anna Wintour - Photocall de la soirée "Glamour Women of the Year Awards 2019" à New York. Le 11 novembre 2019

6 / 14 Anna Wintour, Bee Shaffer au photocall de la soirée du MET Gala (Met Ball) à New York, le 13 septembre 2021.

7 / 14 Bee Shaffer and Anna Wintour - Photocall de la soirée CFDA / Vogue Fashion Fund dont c'est la 15ème édition au Brooklyn Navy Yard à New York le 6 novembre 2018.

8 / 14 Bee Shaffer et sa mère Anna Wintour - Soirée "Evening Standard Awards" au London Coliseum à Londres, le 24 novembre 2019.

9 / 14 Bee Shaffer et Anna Wintour pendant le photocall de la 73ème édition de la soirée des Tony awards au Radio City Music Hall à New York City, new York, Etats-Unis, le 9 juin 2019. © Globe Photos/ZUMA Wire/Bestimage

10 / 14 Bee Shaffer et Anna Wintour - Arrivées des people à la 71ème édition du MET Gala (Met Ball, Costume Institute Benefit) sur le thème "Camp: Notes on Fashion" au Metropolitan Museum of Art à New York, le 6 mai 2019

11 / 14 Anna Wintour et sa fille Bee Shaffer - Arrivée des célébrités à la soirée CFDA Fashion Awards à New York, le 3 juin 2019.

12 / 14 Anna Wintour et sa fille Bee Shaffer à la soirée CFDA Fashion Awards 2016 à New York, le 6 juin 2016

13 / 14 Anna Wintour et sa fille Bee Shaffer se promènent à New York avant le Met Gala, New York, le 6 mai 2019.