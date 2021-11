Anna Wintour grand-mère pour la 3e fois ! Bee Shaffer vient d'accoucher, photos du bébé

On peut être l'une des personnes les plus influentes du monde de la mode et réussir à avoir une vie de famille heureuse et florissante. À 72 ans, anniversaire célébré le 3 novembre dernier, Anna Wintour est toujours la puissante rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine Vogue qu'elle dirige depuis 1988. Si elle a su mener de main de maître sa carrière professionnelle, elle n'en a pas oublié sa vie de famille. Longtemps en couple avec David Shaffer, elle a eu avec lui ses deux enfants, Charles (né en 1985) et Bee (née en 1987).

Si Anna Wintour est déjà une grand-mère comblée avec ses deux petites-filles, Ella et Caroline, les enfants de son fils Charles, elle vient de devenir grand-mère pour la troisième fois ! Cette fois, c'est sa fille Bee Shaffer qui est devenue maman pour la toute première fois. Si on savait depuis un petit moment déjà qu'elle était enceinte, l'heureux évènement a eu lieu le 25 octobre dernier, comme elle l'a révélé sur son compte Instagram. Suivie par 147 000 abonnés, elle a publié trois magnifiques photos de son petit Oliver, adorable et déjà très stylé avec son bonnet marron composé d'oreilles et de bois de renne.

Des stars comme Sarah Jessica Parker ou Ben Platt ont commenté la publication pour féliciter la jeune maman. En tout cas le petit Oliver devrait s'y connaître niveau mode puisque si du côté de sa mère on est plutôt calé, il en va de même pour son père, Francesco Carrozzini. L'Italien n'est autre que le fils de Franca Sozzani, l'ancienne rédactrice en chef du Vogue italien, décédée en décembre 2016 des suites d'une grave maladie.