Diaporama : Anne Hidalgo : Son fils Arthur sans filtre sur leur relation, révélations intimes...

Anne Hidalgo (maire de Paris) - Conférence de presse du projet "Réenchanter les Champs-Elysées" qui vise à transformer "la plus belle avenue du monde" avant les Jeux olympiques d'été de 2024 au théâtre du Rond-Point à Paris, France, le 11 mai 2022. Ce projet est mené de concert entre la mairie de Paris et le comité des Champs-Elysées. Avec un budget de 24 M¤, ce projet urbain a pour but de repenser l'espace public afin que les parisiens se réapproprient l'espace entre la place de la Concorde et la porte Maillot, en lui redonnant son "charme d'antant", en harmonisant les terrasses et mobiliers urbains. Ceci afin de redonner aux Champs son but premier: un espace de promenade paisible et attractif . © Christophe Clovis/Bestimage