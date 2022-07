Anne Hidalgo : Son fils Arthur sans filtre sur leur relation, révélations intimes...

Avec Anne Hidalgo comme maman, Arthur Germain a forcément beaucoup entendu parler politique, sûrement plus qu'il ne l'aurait voulu : "​​On parlait de politique littéralement à tous les repas. Tous les sujets qui ont été politiques depuis 20 ans, j'en ai entendu parler avec la précision de personnes qui ont été dedans et ont dû agir." Son but désormais ? Éveiller les consciences au sujet de la cause environnementale par d'autres moyens, par le sport notamment.

En juin 2021, Arthur Germain a parcouru les 780 kilomètres de la Seine à la nage pour alerter sur les dangers de la pollution. Un défi honorable qu'il a réussi haut la main et une manière d'exister autrement que par sa filiation. D'ailleurs, cela fait plusieurs années qu'Arthur ne vit plus chez ses parents : "Ma vie s'est complètement détachée de mes parents il y a quatre ans. [...] Quand j'étais encore chez eux, quand j'avais 18 ans, forcément j'avais un peu de leur aide, mais je n'ai jamais profité de quoi que ce soit qu'ils m'offraient. Et il y a un moment, ça a été vraiment le plus important pour moi, je n'avais pas envie de profiter de choses qui ne m'étaient pas dues et du coup, j'ai essayé de m'en détacher au maximum." Il faut dire que deux couples sous le même toit - Arthur est in love de Denise depuis plus de 3 ans -, ce n'est pas non plus l'idéal...